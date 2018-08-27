Ксению Бородину раскритиковали за макияж дочерей

Подписчики телеведущий обрушили на нее шквал критики из-за того, что звездная мама накрасила дочкам губы.

25 августа супругу Ксении Бородиной Курбану Омарову исполнилось 38 лет. По случаю дня рождения телеведущая опубликовала в своем Instagram совместную фотографию с супругом, в подписи к которой трогательно поздравила любимого с праздником.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

24 Авг 2018 в 11:32 PDT А чуть позже Ксения поделилась с подписчиками снимками с торжества. На одном фото запечатлены дочери Бородиной. У девочек накрашены губы, у старшей Маруси — лиловым цветом, у младшей Теи — чуть более бледным. Стоило ли девочкам пользоваться губной помадой, стали обсуждать поклонники Ксении в комментариях.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

26 Авг 2018 в 3:45 PDT «Детки красивые очень, а губки красить не надо», «Старшая губы очень ярко накрасила, столь нежный возраст?! Ну хотя бы мейк нюд», «Во губы краснючие)) намалевали», «Уже с малых лет косметикой пользуются», «Зачем ребенка уродуешь, красишь губы?»

— пишут фолловеры Ксении в Instagram.

Сама звездная мама никак не отреагировала на нападки хейтеров.

Напомним, что в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова растут две дочки. Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. В декабре 2015 года у Ксении и Курбана появилась дочь Теона, которую родители часто ласково называют Тея. Также с семьей Ксении часто проводит время 10-летний сын Курбана от первого брака, Омар.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

10 Июл 2018 в 1:35 PDT Фото: Instagram @borodylia