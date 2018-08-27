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Врачи рассказали о состоянии раненного отверткой младенца на Сахалине
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Врачи рассказали о состоянии раненного отверткой младенца на Сахалине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Сахалинской области Алексей Трилицкий сообщил, что 11-месячная девочка остается в стабильно тяжелом состоянии. По предварительной версии, малышке нанес не меньше 30 ударов отверткой пятилетний брат. Малышка по-прежнему находится в детской областной больнице. Об этом сообщило РИА «Сахалин-Курилы».
Жизненно важные органы у пострадавшего ребенка не затронуты, сообщили медики.
По словам матери детей, когда дети уснули, она отошла к соседке. Девочка заплакала и старший брат, по непонятным причинам, отверткой нанес ей удары. Малышку госпитализировали в реанимацию Охинской центральной районной больницы, позднее ее транспортировали на самолете в Южно-Сахалинск.
Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Следователи установили, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранителей. Семья полная. В момент происшествия отца дома не было, он работал.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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