Врачи рассказали о состоянии раненного отверткой младенца на Сахалине

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Сахалинской области Алексей Трилицкий сообщил, что 11-месячная девочка остается в стабильно тяжелом состоянии. По предварительной версии, малышке нанес не меньше 30 ударов отверткой пятилетний брат. Малышка по-прежнему находится в детской областной больнице. Об этом сообщило РИА «Сахалин-Курилы».

Жизненно важные органы у пострадавшего ребенка не затронуты, сообщили медики.

По словам матери детей, когда дети уснули, она отошла к соседке. Девочка заплакала и старший брат, по непонятным причинам, отверткой нанес ей удары. Малышку госпитализировали в реанимацию Охинской центральной районной больницы, позднее ее транспортировали на самолете в Южно-Сахалинск.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Следователи установили, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранителей. Семья полная. В момент происшествия отца дома не было, он работал.