«Все хотят муси-пуси, а у подростков нет шансов»: челябинская семья подарила дом девяти чужим детям

Большая дружная семья — мечта многих, но осуществить её решаются лишь единицы. Челябинцы Снежана и Евгений Коробейниковы смогли. В их огромном доме на берегу озера звучат детские голоса, а их сердца целиком принадлежат детям. Семь из девяти ребят пришли в семью уже достаточно взрослыми, пройдя школу жизни в детском доме и закалив характер. Почему родителей это не смутило, насколько было сложно найти подход к каждому из ребят и почему подросткам не меньше, чем малышне, нужны мама и папа, Коробейниковы рассказали в откровенном интервью.

В семье Снежаны и Евгения двое своих и девять приёмных детей

«Остановите её!»

Евгений: Мы со Снежаной всегда мечтали, чтобы у нас было много детей, пять минимум. Искали-искали… и совершенно случайно нашли.

Снежана: Не знаю почему, но я с детства мечтала взять ребёнка именно из детского дома. У меня одна родная дочь. С работой и повседневными заботами я даже не заметила, как она выросла. Я ей говорила, что мы, наверно, возьмём ребёночка из детского дома, она ждала и всё никак дождаться не могла. Да и куда брать? У нас была маленькая двухкомнатная квартира. Потом с Женей познакомились. Я ему озвучила свои мысли.

Е: Оказалось, мы в этом сошлись один в один.

С: Начали решать жилищный вопрос — куда детей-то везти? Так прошло еще пять лет. Яна уже подросла и как-то она нам предъявила: «Вы детей брать будете?»

Это было накануне Нового года. Мы его отмечали на базе с друзьями. Водили хоровод вокруг ёлки, а потом все упали в сугроб и начали загадывать желания. И я в этой праздничной эйфории загадываю: хочу жить в большом трёхэтажном доме, родить еще двух, усыновить еще минимум трёх детей, еще кучу собак, кошек… Народ уже начал кричать: «Остановите её!» Посмеялись. А после Нового года говорю: «Женя, может пора что-то делать? А то все дети без нас вырастут, нам не останется».

Осуществлять мечту они начали с дома на берегу озера

Самое страшное — выбирать ребёнка

С: Сходили в опеку, написали заявление, начали искать варианты с жильем. Мы не зацикливались на доме, если попалась бы квартира, взяли бы квартиру. Я совсем забыла, что загадывала трёхэтажный дом. А еще озеро — это вообще была голубая мечта. Но оказалось, этот дом нас ждал: он очень давно продавался, его смотрели, но никто не покупал.

Е: Параллельно прошли обучение, заказали справки и… снова остановились.

Больше всего пара боялась первой встречи

С: У меня был вопрос: как знакомиться? Нам дадут трёх девочек, а вдруг сердце не откликнется? А отказать будет неудобно. Ещё полгода мы опять ничего не делали, пока не услышали, что набирается группа волонтёров в детский дом. Там нам представилась возможность познакомиться с детьми изнутри, в неформальной обстановке.

Последняя поездка была в Катав-Ивановский район. Ехать пять часов, я даже сначала хотела отказаться. Женя говорит: «Езжай, вдруг судьба!» Поехала, поиграли, кулинарный мастер-класс был. Перед отъездом ко мне подбегает девочка. Она со мной играла, но детей было много, я не обратила на неё внимания, потому что у волонтёров свои задачи и рассматривать детей особо некогда. А тут она подбежала, обняла, и что-то ёкнуло внутри: моя она и всё, хоть ты тресни!

Там они и нашли свою первую дочку Дашу

Ехала и всю дорогу смотрела на её фотографию. Я не знала, сколько ей лет, можно ее брать в семью или нельзя. Что у неё братья есть, я вообще не знала. Домой приехала, Женя говорит: «Ну что, нашла?» Показываю ему Дашу. «Ого, — говорит, — какая взрослая!» — «Да, вот такая взрослая дочь нас там ждёт».

Е: Даше тогда было 12 лет. Как в фильме: «Джонни, сделай мне монтаж!»

С: Мы с Дашей нашли друг друга в соцсетях, начали переписываться. Это была любовь с первого взгляда. Женя не даст соврать, я спать не могла, смотрела фотографии, ждала, когда она мне ответит.

Егор — брат Даши — до последнего не верил, что тоже окажется в семье

Сюрприз!

С: А потом Даша пишет: «Я не одна, у меня два брата». Я, конечно, представляла, что будет много детей, но сразу на троих я не рассчитывала. Ну и потом мальчики. Я боялась общения с мальчиками. Даже когда беременная была, переживала, что буду делать, если родится мальчик? Это была для меня запретная тема. А тут два пацана — подарок так подарок!

Что делать — накупили подарков, поехали знакомиться. Дети нас все ждали, не только наши, но и другие. Оказалось, они советовали Даше, что писать мне, как писать, как себя вести, чтобы нам понравиться. Егор вообще не верил, что мы приедем и что их кто-то может забрать. Ему было 10 лет. Максим вообще малыш, ему было восемь. Егор очень удивился и начал показывать все свои спортивные достижения, трюки. Дети всё сами за нас сделали.

Пока готовились документы, мы брали детей на выходные, на каникулы. Они себя очень сильно контролировали, держали в рамках. Максим оказался слабым звеном, во всём всегда был виноват он. Даша с Егором его сразу зажали: «Если из-за тебя нас вернут…» Если какой-то косяк, они были готовы его заклевать. Приходилось много с ними разговаривать на эту тему.

Максим — самый младший в первой «тройне»

«Медовый месяц» закончился

Отдали нам детей через несколько месяцев. 26 ноября — день рождения нашей семьи. Мы привезли их домой, устроили в школу, но они оказались такие неприспособленные к жизни.

Е: Они боялись всего, ничего не умели делать, даже газ зажечь. Были такие забавные ситуации, спрашиваешь: «Где твоя рубашка?» — «Я в стирку сдал» — «А кто у тебя её там принял?». Или говорят: «Мы пошли в столовую»…

С: Накормить мы их вообще не могли. Я думала, они будут всеядные, старалась что-то повкуснее приготовить, но они отказывались есть. Потом я поняла, что всё дело в режиме. Мы перестали их звать за стол, просто шли с Женей, садились есть. Один за другим начинали подтягиваться дети: «Вы что, едите? Без нас?»

Е: Вроде всё то же самое, мы им просто дали больше свободы.

Чтобы договориться с детьми, пришлось дать им больше свободы

С: Самыми сложными были первые полгода. Когда самодисциплина закончилась, они начали себе позволять где-то пошалить, а мы как родители естественно стали их где-то ругать. У них сразу начиналась паника, что мы их назад вернём. У Егора такие истерики были. Их же в детском доме запугивали: «Ведите себя хорошо — чуть что, вас вернут назад!» Истерикой заканчивались выполнения домашних заданий — Егор забирался на шкаф и рыдал. Потом я объяснила ему, что даже если мы сильно поругаемся, я не верну его назад, потому что он мой сын и мы не расстанемся. После этого он немного успокоился и истерия пошла на спад, а жизнь начала входить в нормальное русло.

Сложнее всего было в первые полгода, когда дети перестали «держать себя в рамках»

3+3 С: У нас было незабываемое первое лето. Дети постоянно устраивали нам концерты — пока мы были на работе, готовили сценки, номера, а когда мы возвращались, они вручали нам билеты на выступление. Мы приглашали друзей, соседей. Однажды в доме ночевали 11 детей и 7 взрослых, и нас это не напрягло. Дом большой, и не было ощущения тесноты.

Е: Тут-то мы и поняли, чего нам не хватает.

С: Да, мы подумали, почему бы не взять еще детей, раз мы готовы принять больше. Мысль зародилось, но опять же страшно было делать первый шаг.

Е: Но следующий шаг не заставил себя ждать. Я участвовал в постановке народного театра, и вместе со мной в спектакле играла Люба — 17-летняя девочка. Потом оказалось, что она из детского дома. Мы со Снежаной предложили ей стать друзьями. В таком возрасте родителями уже вряд ли получится, но друзьями и людьми, к которым можно в любое время приехать, и место уединения, место комфорта, дом, мы могли ей предоставить.

Всего через год после большого пополнения семья снова увеличилась в два раза

Когда начали оформлять документы на Любу, Снежана зашла на сайт социальной службы и увидела фотографии Артёма и Насти, наших малышей — самых шебутных, самых озорных, весёлых. Артёму еще даже года не было, Настя — чуть постарше. Вечером Снежана показывает мне фотографии детей и говорит: «Знаешь, чьи?» — «Ну, судя по всему, наши».

С: Конечно, с малышами ощущения были совершенно другие — трепет, как будто они хрустальные. Мы почти каждый день ездили к ним в детский дом, занимались, играли, пока оформляли документы.

Малыши вызывают трепет не только у родителей, но и у старших детей

Приходится наступать себе на горло

Е: Проходит год. Думали всё, мы останавливаемся. Но тут нас пригласили на концерт. Дети из детских домов выступали в ДК железнодорожников. Ведущий пригласил на сцену выпускника детского дома Андрея Шадрина , который уже стал взрослым, написал книгу о своём детстве. Он вышел на сцену и ни одного слова сказать не смог, настолько его захлестнули эмоции. Мы потом с ним познакомились, прочитали книгу. Мысль в ней следующая: все приёмные родители ищут себе малыша, чтобы муси-пусеньки, и росли как свои родные. А когда ребёнок старше 14 лет, он уже и волонтёрам не интересен, и приёмным родителям. У него уже нет шансов попасть в семью.

С: Люди боятся. Это невыгодно нам, приёмным родителям. Если маленьких ты растишь и подстраиваешь под себя, то эти приходят уже взрослые, они жизнь повидали и, может, поболее некоторых взрослых. Их не сломаешь. Нужно учиться с ними договариваться, постоянно искать компромиссы, наступать себе на горло, на гордость. Мы с Женей очень много обсуждали, как себя вести с детьми, как реагировать в тех или иных ситуациях. А многие считают так: «Зачем мне эти проблемы нужны?»

Взрослых детей не сломаешь, с ними приходится учиться договариваться, и это непросто

Е: Благодаря Андрею у нас эта мысль и созрела. Через какое-то время знакомая попросила с ней сходить в детский дом на день открытых дверей, решила взять ребёнка, но мы снова выбрали детей себе.

С: Девочки-двойняшки давали интервью одному из каналов. Мне достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что они наши. Праздник закончился, я говорю: «Женя, давай их в гости пригласим!» Он: «Ты сумасшедшая!. Потому что знает, чем эти гости закончатся. Я к тому моменту знала, как их зовут, фамилии, посмотрела, можно их взять в семью или нет. Потом мы к ним подошли и пригласили в гости.

Женька была согласна переехать к нам. Она говорила: „Ура-ура, давайте быстрее, забирайте!“ А Саша — нет. Она была очень привязана к друзьям, к городу, ей было сложно менять обстановку. В итоге начались истерики, Женя ревёт: „Саша, пиши согласие!“ Саша ревёт: „Нет, я хочу жить в городе“. Нам оставалось только ждать, что они решат между собой. Когда мы их забрали, Саша еще неделю сидела в комнате и рыдала, но потом смирилась, вошла в колею, а теперь она моя большая помощница.

Подростки из детского дома умеют ценить заботу

Смена поколений

С: У нас стало восемь детей. Восемь — рекомендованное число детей для приёмных семей. Потом Люба выпустилась, вместо неё недавно появилась Ира. Она у нас с мая живёт и очень хорошо влилась в женский коллектив. Они ведь у нас сейчас все подростки, все характерные. Но всё хорошо, Даша с Ирой нашли друг друга, теперь как сёстры, они даже похожи между собой. Вместе с Любой у нас девять детей приёмных и двое своих. А Люба недавно вышла замуж.

Девочки признаются, в детском доме им больше всего не хватало того, кто выслушает и поймёт

А что думают дети?

Одна из девочек-двойняшек, Женя, которая рвалась в семью, вспоминает:

— Мы провели в детском доме всего четыре месяца, но я не хотела там жить. Мне хотелось в семью, не хватало общения, потому что там были ребята, которые пили и курили, а я с такими стараюсь не связываться, — говорит Женя.

— А я не хотела уезжать далеко от Челябинска, потому что там оставались друзья из прежней жизни, двоюродная сестра, — говорит Саша. — Но прошло два года, и Снежана, хоть она и не наша родная мама, но она нам её заменила. Мы делимся секретами с ней, много говорим. Она как психолог, всегда упокоит, пожалеет, можем минут по 30 просто сидеть с ней обнявшись. Теперь наш дом здесь, и жизнь здесь не сравнить с детским домом.

Снежана с Евгением точно знают, что нужно каждому ребёнку

Во вторник, 28 августа, в преддверии Дня знаний в Челябинске пройдёт пикник „Счастливая семья“ для приемных семей и детей-сирот. Там могут побывать приёмные семьи и те, кто хочет подарить тепло детям, но еще не решился на первый шаг. Информацию о пикнике можно найти на сайте: Warm-home.ru и Ratatuifest.ru.

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