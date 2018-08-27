Эксперт рассказал о правилах безопасности для детей, которые вышли из дома одни

Газета Метро опубликовала 7 советов родителям, чьи дети планируют с нового учебного года ходить в школу самостоятельно или уже давно ходят по улицам города без сопровождения взрослых. Эксперт по детской безопасности руководитель школы «Ёжъ» Кирилл Любин рассказал, чего не нужно делать, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

Что нужно делать взрослым

Перед первым выходом на улицу проведите с ребёнком беседу о безопасности и удостоверьтесь, что он всё правильно запомнил. Кроме того, эксперт советует родителям установить на телефон специальную программу, отслеживающую месторасположение ребёнка. Также можно купить ему умные часы с тревожной кнопкой, прикрепить к сумке брелок с контактами родителей. И самое важное: пройдите вместе несколько раз тот маршрут, который придётся преодолевать ребёнку. Так вы сразу сможете вычислить опасные места на его пути.

Малознакомые опасны

Прежде всего объясните ребёнку, что, когда он один, ему категорически нельзя общаться с незнакомцами. Контактов с малознакомыми людьми, например соседями по двору, тоже надо избегать. Идти с ними куда-то, заходить вместе в подъезд и лифт в любой ситуации запрещено.

Взрослый не просит

Взрослые могут обратиться к ребёнку с просьбой о помощи. Объясните, что реагировать на это нельзя. Скорее всего, это уловка. Исключение могут составлять пожилые. Но и им самостоятельно помогать не надо. Лучше обратиться к окружающим, например: «Тётенька, помогите бабушке».

Cтой на расстоянии

Объясните детям, что если всё же приходится разговаривать со старшими, то очень важно соблюдать дистанцию два метра. Она, по словам эксперта, является безопасной. Нападающий при таком расстоянии не сможет совершить внезапное действие. А ребёнок успеет отреагировать.

Не стесняйся

Дети должны в случае опасности научиться громко произносить фразу: «Ты чужой, я тебя не знаю». На другие формулировки вроде «Отстань!» окружающие могут просто не обратить внимания, решив, что ребёнок выясняет отношения с родителями. И ещё: не нужно стесняться громко кричать!

Не смотри в глаза

Объясните ребёнку, что он не должен позволять к себе прикасаться. Также не стоит смотреть взрослому в глаза. Иначе недоброжелатель сможет установить зрительный контакт и сделать ребёнка лояльнее. Если детям пришлось говорить со взрослым, то смотреть надо в область солнечного сплетения.

У тебя есть помощники

В случае опасности, например, если ребёнок потерялся, он должен знать, к кому обратиться за помощью. Это могут быть сотрудники полиции, банка, магазинов. Также никогда не оставят в беде люди, у которых есть дети. Среди всех незнакомцев надо выбирать именно их.

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