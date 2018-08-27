Маленький ребенок выпал из окна многоэтажки в Норильске

В Норильске маленький ребенок упал с четвертого этажа жилого дома. Мальчик находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как среднее. О случившемся сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Полицейские установили, что мальчик находился в квартире под присмотром своего восьмилетнего брата. Когда он начал капризничать, старший ребенок вынес его на балкон к открытому окну, но не удержал и уронил вниз», — пояснили в ведомстве.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Отмечается, что семья является вполне благополучной и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Теперь против родителей могут возбудить уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».