Ещё
Маленький ребенок выпал из окна многоэтажки в Норильске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маленький ребенок выпал из окна многоэтажки в Норильске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Норильске маленький ребенок упал с четвертого этажа жилого дома. Мальчик находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как среднее. О случившемся сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
«Полицейские установили, что мальчик находился в квартире под присмотром своего восьмилетнего брата. Когда он начал капризничать, старший ребенок вынес его на балкон к открытому окну, но не удержал и уронил вниз», — пояснили в ведомстве.
Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Отмечается, что семья является вполне благополучной и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Теперь против родителей могут возбудить уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
360tv.ru: последние новости
Собака разорвала лоб девочке в Новороссийске Поклонники раскрыли беременность Ирены Понарошку Разыскиваемого отцом за границей ребенка нашли в Приморье
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса50
Некрасивые мужья звездных красоток6
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
03:13
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить
Звёзды Красота
00:06
Стало известно, с кем встречается Сергей Шнуров
Звёзды
14:54
Какие имена носили российские звезды в детстве
Звёзды
10:13
11 вещей, которые нужно знать о женщинах
Психология
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение