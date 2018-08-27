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В Норильске мальчик уронил брата с балкона 4 этажа
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В Норильске мальчик уронил брата с балкона 4 этажа 

АиФ Красноярск 54 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Маленький мальчик попал в реанимацию норильской больницы после того, как упал с 4 этажа из-за оплошности брата. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Несчастный случай произошел 25 августа а норильском районе Талнах. Родители оставили дома двух сыновей — 8 лет и 8 месяцев. Старший должен быть присматривать за младшим братом. Отец с матерью в это время ушли в магазин. Малыш закапризничал и старший ребенок вынес его на балкон к окну, но не удержал и младенец упал вниз.
Малыш был доставлен в реанимацию, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
В полиции отметили, что пострадавшая семья — благополучная и ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.
Сейчас полицейские проводят проверку. Возможно возбуждение уголовного дела за неисполнение родительских обязанностей. Максимальное наказание по этой статье составляет 3 года лишения свободы.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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