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День детей на Ноттинг-Хиллском карнавале
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День детей на Ноттинг-Хиллском карнавале 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Лондон, 27 августа /Синьхуа/ — В воскресенье в столице Великобритании прошел День детей в рамках ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала, который является одним из самых грандиозных среди подобных событий в Европе. (Синьхуа)
Лондон, 27 августа /Синьхуа/ — В воскресенье в столице Великобритании прошел День детей в рамках ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала, который является одним из самых грандиозных среди подобных событий в Европе. (Синьхуа)
Лондон, 27 августа /Синьхуа/ — В воскресенье в столице Великобритании прошел День детей в рамках ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала, который является одним из самых грандиозных среди подобных событий в Европе. (Синьхуа)
Лондон, 27 августа /Синьхуа/ — В воскресенье в столице Великобритании прошел День детей в рамках ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала, который является одним из самых грандиозных среди подобных событий в Европе. (Синьхуа)
Лондон, 27 августа /Синьхуа/ — В воскресенье в столице Великобритании прошел День детей в рамках ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала, который является одним из самых грандиозных среди подобных событий в Европе. (Синьхуа)
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