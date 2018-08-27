День детей на Ноттинг-Хиллском карнавале

Лондон, 27 августа / Синьхуа / — В воскресенье в столице Великобритании прошел День детей в рамках ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала, который является одним из самых грандиозных среди подобных событий в Европе. (Синьхуа)

Лондон, 27 августа /Синьхуа/ — В воскресенье в столице Великобритании прошел День детей в рамках ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала, который является одним из самых грандиозных среди подобных событий в Европе. (Синьхуа)

Лондон, 27 августа /Синьхуа/ — В воскресенье в столице Великобритании прошел День детей в рамках ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала, который является одним из самых грандиозных среди подобных событий в Европе. (Синьхуа)

Лондон, 27 августа /Синьхуа/ — В воскресенье в столице Великобритании прошел День детей в рамках ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала, который является одним из самых грандиозных среди подобных событий в Европе. (Синьхуа)

Лондон, 27 августа /Синьхуа/ — В воскресенье в столице Великобритании прошел День детей в рамках ежегодного Ноттинг-Хиллского карнавала, который является одним из самых грандиозных среди подобных событий в Европе. (Синьхуа)