Посольство РФ в Лондоне рекомендует россиянам быть осторожными во время карнавала

ЛОНДОН, 27 августа. / ТАСС /. Гражданам России и соотечественникам следует избегать мест массового скопления людей и проявлять осмотрительность во время проведения Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне. Такую рекомендацию распространило в понедельник на своем сайте российское посольство в Великобритании.

Полиция Лондона объявила о возможном всплеске насилия в местах проведения Ноттинг-Хиллского карнавала — ежегодного уличного фестиваля карибской культуры, охватывающего районы Ноттинг-Хилл, Бэйзуотер, Портобелло, Холланд Парк. Накануне, 26 августа, в первый день мероприятия, полиция произвела 133 ареста по подозрению в совершении различных преступлений, изъяла 20 единиц холодного оружия, сообщает диппредставительство. Утром 27 августа Скотленд-Ярд распространил предупреждение о применении статьи 60 Закона о криминальной юстиции и общественном правопорядке 1994 года, в соответствии с которой сотрудники правоохранительных органов уполномочены проводить личный досмотр в районе проведения карнавала до его окончания в 23:59. «Учитывая сохраняющийся повышенный уровень угрозы безопасности, рекомендуем гражданам и соотечественникам по возможности избегать мест массового скопления людей и быть осмотрительными», — предупреждает посольство.

Традиционный двухдневный карнавал, наиболее красочная часть которого приходится на понедельник, в этом году проходит при повышенных мерах безопасности. Решение властей связано с тем, что в дни фестиваля в Лондоне резко возрастает уровень насилия и число преступлений, в особенности совершенных с применением холодного оружия, а также связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотиков. Многие владельцы магазинов, расположенных на улицах, где проходит карнавал, накануне заколотили витрины фанерными щитами, опасаясь грабежей. Такие же меры предосторожности принимают и домовладельцы.

Карнавал афро-карибской культуры ежегодно проводится в районе Ноттинг-Хилл на северо-западе Лондона с 1964 года. Он является крупнейшим уличным фестивалем Европы, который ежегодно посещают более 1 млн британцев и туристов.

Уровень террористической угрозы в стране в настоящий момент характеризуется спецслужбами как «серьезный». Это четвертый из пяти существующих уровней, выше которого только «критический».