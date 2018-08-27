Сергей Жуков трогательно поздравил маму с днем рождения

Певец опубликовала на своей странице в соцсети нежное поздравление.

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сегодня посвятил пост в Instagram своей маме Лилии Наильевне. Женщине исполнилось 65 лет.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

26 Авг 2018 в 2:15 PDT «Мамочка! Ты всегда учила меня самым важным и нужным вещам: уважение к старшим; забота о стариках и детях; горькая правда, а не сладкая ложь; честность и порядочность; любовь, настоящая, полная эмоций и чувств; нежность и забота о любимой женщине… Мудростей было еще очень много и благодаря им — я тот, кто я есть, на самом деле. Благодаря им я счастливый муж, отец, мужчина, человек. Я пронесу твои советы через всю жизнь и постараюсь, чтобы ты никогда не расстраивалась из-за меня, а только радовалась и гордилась! Я люблю тебя, мамочка! И в твой день рождения, я хотел бы пожелать тебе только наикрепчайшего здоровья, потому, что все остальное: радость, любовь, уважение, счастье — у тебя давно есть, да и мы готовы дарить тебе это каждый день! Мы с моей любимой Региночкой, твоими бесценными внуками, родными и близкими целуем тебя крепко и поздравляем с Днем Рождения!»

— обратился к маме артист.

Публикация от @zhukovalilia

19 Ноя 2014 в 10:27 PST Кроме того, Сергей Жуков обратился к поклонникам с просьбой порадовать его маму:

Друзья, подписчики! Помогите сделать маме приятно и напишите, пожалуйста, несколько искренних слов поздравлений Лилие Наильевне в комментариях! Это будет замечательный подарок от всей страны!

Фолловеров тронуло столь нежное отношение певца к своей маме. «С днем рождения! Самое главное здоровье и благополучие! Всего самого замечательного, спасибо Вам за такого талантливого сына», «Поздравляем вашу маму с днём рождения! Берегите и любите ее», «С Днем Рождения вашу мамочку!Здоровья ей на долгие годы, удачи и успехов!Ну а рядом такие замечательные дети и внуки!» — пишут в Instagram.

Напомним, солист группы «Руки Вверх!» — отец четверых детей. Старшая дочь Александра родилась в первом браке артиста. Сейчас девушка живет в США, и певец нечасто видит ее. Однако звездный папа никогда не забывает о своей 17-летней дочери. Артист старается искать любую возможность, чтобы оказаться с ребенком рядом. И когда это получается, певец по-настоящему счастлив. Не так давно девочка приезжала к папе в Испанию.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

8 Июл 2018 в 3:11 PDT В 2007 году артист женился во второй раз, его избранницей стала Регина Бурд , бывшая солистка группы «ВИА Сливки». В этих отношениях у знаменитости родились дочь Ника Жукова (в 2008 году), сын Энджел Жуков (в 2010 году) и сын Мирон Жуков (родился 30 сентября 2014 года). Недавно, после 10 лет брака, пара обвенчалась. На одном из последних концертов группы «Руки Вверх!» Регина и Сергей вышли с дочкой Никой и сыном Энджелом на сцену и растрогали поклонников исполнением своей венчальной песни.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

31 Май 2018 в 4:56 PDT Фото: Instagram @sezhukov