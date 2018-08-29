Ещё
В Смоленской области сотрудники ГИБДД провели акцию «Возьми ребенка за руку!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Смоленской области сотрудники ГИБДД провели акцию «Возьми ребенка за руку!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с инициативной молодежью, а так же неравнодушными родителями провели информационно-пропагандистское мероприятие «Возьми ребенка за руку», направленное на повышение безопасности юных пешеходов.
Вблизи пешеходных переходов, расположенных около образовательных организаций и перед нерегулируемыми пешеходными переходами на территории города появились яркие надписи «Возьми ребенка за руку!», призывающие взрослых сделать ответственным переход детей через проезжую часть дороги.
По словам организаторов, юные пешеходы пока не могут в полной мере оценивать сложность и опасность дорожной обстановки, именно поэтому взрослые, взяв ребёнка за руку перед переходом, должны научить контролировать ситуацию на дороге.
Наша задача обезопасить нахождение детей на дороге и вблизи нее, нередко наезды на малолетних детей-пешеходов происходят на пешеходных переходах прямо на глазах родителей. Чтобы переход проезжей части был безопасным для малыша важно крепко держать его за руку, с этим призывом мы и обращаемся ко всем взрослым.
Надписи, которые появились на центральных улицах города Гагарин — лишь часть масштабного проекта, который планируют реализовать активная молодежь и сотрудники ГИБДД в период проведения мероприятия «Внимание, дети!».
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники МВД и Росгвардии Прикамья вручили будущим первоклассникам портфели и школьные принадлежности Кировчанка победила в конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности, организованном МВД России В Новокузнецке Кемеровской области полицейские помогли потерявшемуся ребенку вернуться домой
Женский форум  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Котова рассказала, почему у нее нет мужчины2
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Что не так с девушками известных мужчин49
Как выглядели доисторические красотки5
Модель призналась в лживости снимков
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:42
Как дожить до ста лет
Здоровье
07:02
Детки, подавшие на родителей в суд
Дети
01:00
Котова рассказала, почему у нее нет мужчины
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение