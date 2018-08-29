В Смоленской области сотрудники ГИБДД провели акцию «Возьми ребенка за руку!»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с инициативной молодежью, а так же неравнодушными родителями провели информационно-пропагандистское мероприятие «Возьми ребенка за руку», направленное на повышение безопасности юных пешеходов.

Вблизи пешеходных переходов, расположенных около образовательных организаций и перед нерегулируемыми пешеходными переходами на территории города появились яркие надписи «Возьми ребенка за руку!», призывающие взрослых сделать ответственным переход детей через проезжую часть дороги.

По словам организаторов, юные пешеходы пока не могут в полной мере оценивать сложность и опасность дорожной обстановки, именно поэтому взрослые, взяв ребёнка за руку перед переходом, должны научить контролировать ситуацию на дороге.

Наша задача обезопасить нахождение детей на дороге и вблизи нее, нередко наезды на малолетних детей-пешеходов происходят на пешеходных переходах прямо на глазах родителей. Чтобы переход проезжей части был безопасным для малыша важно крепко держать его за руку, с этим призывом мы и обращаемся ко всем взрослым.

Надписи, которые появились на центральных улицах города Гагарин — лишь часть масштабного проекта, который планируют реализовать активная молодежь и сотрудники ГИБДД в период проведения мероприятия «Внимание, дети!».