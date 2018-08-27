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В ЮВАО стартовало профилактическое мероприятие ГИБДД «Снова в школу»
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В ЮВАО стартовало профилактическое мероприятие ГИБДД «Снова в школу» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Для снижения количества ДТП с участием детей, перед началом учебного года возвращающихся в город, в ЮВАО сегодня стартовало традиционное профилактическое мероприятие ГИБДД «Снова в школу». Уже сегодня сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО проводят на дорогах округа рейд «Ваш пассажир — ребенок». Подобная акция повторится 31 августа и 07 сентября. Также в рамках мероприятия «Снова в школу» будут проведены профилактические рейды «Маленький пешеход» (29 августа, 05 и 07 сентября), «Мотоциклист, скутерист» (30 августа и 04 сентября), «Зебра» (05 сентября) и «Ребенок в машине» (31 августа).
— За время каникул дети успели отвыкнуть от интенсивного московского движения, — отметили в ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. — Теперь им снова предстоит ежедневно посещать уроки, а первоклассники проделают этот путь впервые. Значит, родители должны обратить внимание школьников на особенно опасные участки пути и разработать для них наиболее безопасный маршрут до школы и других мест, которые детям предстоит посещать самостоятельно.
При перевозке детей на личном автомобиле, необходимо помнить, чтобы ребенок был пристегнут. Для детей до семи лет использование специального детского кресла обязательно. Штраф за нарушения правил перевозки детей составляет, согласно КоАП РФ, 3 000 рублей.
Кроме того, в начале учебного года следует быть предельно внимательными и водителям, особенно в зоне действия знаков «Дети» и «Пешеходный переход», вблизи парков, скверов, во дворах — везде, где маленькие пешеходы могут появиться неожиданно.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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