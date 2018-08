История из первых уст: почему школа для детей с СДВГ — это пытка

Рассказываем, почему нужно менять систему образования в школе ради одного ребенка.

Знакомьтесь, это Роман Савин , автор книги «СДВГ Лайф, или Записки непоседского дома» и новый колумнист «Летидора».

Роман — преподаватель, и многие годы посвятил изучению проблемы социальной адаптации детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

В своей первой колонке на «Летидоре» Роман рассказывает, почему в школе не умеют общаться с «сдвгшками» и что с этим делать.

Школа — это пытка

Начнем с того, что для большинства СДВГшек школа — это физическая и психическая пытка.

Я не утрирую и сейчас все объясню.

Представьте, что вас привязали к стулу на 45 минут без возможности встать и размяться? Даже в тюремной камере можно встать и размяться! Но идет урок, и дети лишены прав, которые есть даже у преступников.

СДВГшки гиперактивного и смешанного типов (невнимательность + гиперактивность) — это бурлящие котлы энергии. Им необходимо движение! Но нельзя!

Почему нельзя? Этого я не знаю, но я знаю наверняка, что тот, кто придумал такую систему, детей не любил.

В итоге ребенка пытают без движения несколько раз по 45 минут каждый школьный день, и тот выплескивает свою энергию и протест, дергая ногой, перебивая учителя и делая мыслимые и немыслимые шкоды.

Даже я, взрослый человек с СДВГ, не могу сидеть прикованным к рабочему столу 45 минут. Каждые 10-15 минут я должен встать и пройтись. Мне нужна минута-другая, но и этой возможности у детей нет.

К чему приводит такая система? К ребенку

• который мешает другим,

• который несчастлив сам,

• к которому применяются меры воздействия, начиная от насмешек и обидных прозвищ и заканчивая изгнанием из школы.

Замечательно, не правда ли?

А ведь стоит немного перестроить процесс, и этих проблем можно избежать или хотя бы сделать их менее ранящими и для ребенка, и для окружающих.

Теперь другой аспект.

50-70% детей с СДВГ становятся изгоями в школе уже ко второму классу (1). Подумайте! Половина детей с СДВГ исключается из детских игр, походов в кино, дней рождения и прочих активностей.

Даже взрослого колет, когда ему отказывают в общении, а что говорить о ребенке!

Для ребенка отторжение со стороны одноклассников — это травма длиною в жизнь.

И приходит этот брошенный ребенок домой, а ему еще и родители говорят, какой он эгоист, лентяй и растяпа. «Вон Витька из 47 квартиры — и марки собирает, и на отлично учится! Вот он-то маму любит! Не то что ты!»

Как вам такая жизнь? Быть полностью беззащитным перед миром, и никто тебя не поймет и не утешит, а если и утешит то в стиле: «Горюшко ты мое горькое. В кого ты такой уродился?»

И теперь становится ясно, почему 25-40% заключенных имеют СДВГ (2). Не потому ли, что ребенок, которому (как его одноклассникам) должны были дать крылья, поддержать и воодушевить, рыдал в одиночестве и подспудно учился ненавидеть мир, который ненавидит его?

Американцы говорят: hurt people hurt people — люди, которых ранили, ранят других.

В школе отсутствует индивидуальный подход

В каждом классе есть минимум один ребенок с СДВГ.

У детишек с СДВГ вполне нормальный интеллект, но каждый из них тащит на плечах свою комбинацию проблем. Например, им трудно или даже невозможно:

• планировать

• быть организованными

• следовать инструкциям

• сидеть на одном месте

• поддерживать внимание к неувлекающим их вещам

• контролировать свои эмоциональные импульсы.

В общем, ничего фатального, но тогда почему СДВГ у школьника почти всегда означает проблемы с успеваемостью и поведением?

Дело не только в сидячих пытках или социальном отторжении, а еще и в том, что учитель не знает или не имеет возможности для индивидуального подхода к такому ребенку.

Я, конечно, понимаю, что нужно проводить чемпионаты по футболу или ремонтировать Капитолий в Гаване, но позвольте, разве не дети являются нашим будущим и не станет ли лучшей инвестицией школы с небольшими классами, где к каждому ребенку будет индивидуальный подход?

Научить учителя работе с СДВГшками — проще, чем кажется.

Есть много методик, подходов, лайфхаков, которые существенно облегчат жизнь и учителю, и СДВГшкам и всему классу, но почему-то этим вещам учителей не учат. В итоге имеем академическую неуспеваемость и мерзкое поведение СДВГшек как норму.

Мотивированность, драйв ребенка с СДВГ зависит от внешних стимулов. Ему нужна помощь, чтобы поддерживать интерес и особенно к скучным вещам, например, к школьным предметам. И роль учителя здесь главная.

Реальность такова: если учитель не помогает СДВГшке, то с последним будут вечные проблемы.

Чему учат в школе 11 лет?

Я как преподаватель тестирования ПО могу подготовить человека среднего интеллекта к получению работы за пару месяцев. То есть человек приходит ко мне без опыта, и я учу его с нуля. А потом он проходит интервью и получает работу.

Скажите, на что уходит 11 лет школы, если после школы ребенок по сути ничего не умеет?

Он, конечно, будет знать разницу между тангенсом и котангенсом, но такое знание ровным счетом ничего не стоит.

Представьте, что к вам пришло резюме, где вместо, например, знаний программирования, иностранного языка или навыка работы с персоналом, стоит «Программа средней общеобразовательной школы». Извините, но такой «спец» и даром никому не нужен! Тогда чему детей учат 11 лет?

Школа должна зажечь в ребенке искру познания, научить его учиться, дать ему не только тангенсы-котангенсы, а умение искать, анализировать, включать логику, разбираться с конфликтами и подходить к проектам с учетом своих личных особенностей!

А в случае с СДВГшками — это не просто желательно, это жизненно необходимо. И где, как не в своем первом коллективе, ребенок сможет взять что-то полезное и так, чтобы навсегда?

Но сегодня основное, что после 11 лет выносит СДВГшка — это ненависть к коллективу, обучению и рутине.

Вы скажете: ну разве нужно менять систему ради одного ребенка в классе?

Обязательно! И не только ради этого ребенка, а ради всех детей, потому что система в том или ином виде ломает каждого ребенка, СДВГшки — просто одни из самых ранимых и неприкаянных.

Будем бороться за каждого ребенка, будет приличное общество. Будем плевать на детей, получим наплевательское отношение к самим себе.

Так что выбирайте.

Если кому-то интересно, что учителя могут сделать для СДВГшек уже СЕГОДНЯ, то дайте мне знать, и я напишу об этом.

