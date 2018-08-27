Ребенок впал в кому после падения на него телевизора в Краснодарском крае

На полуторагодовалого ребенка упал телевизор. Это случилось в станице Варениковской Крымского района Кубани 26 августа. Сейчас девочка в коме. Об этом сообщила газета «Кубанские новости».

Все произошло в частном доме во второй половине дня. Родители оставили ребенка одного в комнате. Девочка подошла слишком близко к телевизору и потянулась к нему руками. В результате экран завалился на ребенка. Маленькую пострадавшую отвезли в районную больницу Крымска. У девочки диагностировали ушиб головного мозга и перелом основания черепа.

Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.