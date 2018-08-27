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Жительница Саратова пожаловалась на «кошмар» из-за сломавшегося лифта
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Жительница Саратова пожаловалась на «кошмар» из-за сломавшегося лифта 

САРАТОВ24 39 минут назад
Фото: САРАТОВ24
В подъезде десятиэтажного дома на 2-м Лучевом проезде №50/54 в Саратове уже четыре дня не работает лифт. В ближайшее время его вряд ли починят, т. к. детали нужно доставлять из Москвы. Об этом сообщила одна из жительниц в сообществе «Саратов онлайн» «Вконтакте».
— Я живу на седьмом этаже с пожилой бабушкой, супругом, собакой и маленьким ребенком. Два раза в день нужно гулять с ребенком с коляской и отдельно с собакой, а так же покупать продукты, оплачивать платежи. В день пешком с тяжестью приходиться подниматься на седьмой этаж и не раз. Это просто кошмар, становимся «квартирными пленниками». Муж работает, ребенок хочет гулять и физически не хватает сил нести его коляску, — рассказала женщина.
По ее словам, в подъезде на более высоких этажах живут пожилые люди, семьи с маленькими детьми. Они просто не имеют возможности погулять на улице в последние теплые деньки.
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