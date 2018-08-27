Ещё
Пятилетний ребенок выпал из окна четвёртого этажа в Иркутске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятилетний ребенок выпал из окна четвёртого этажа в Иркутске 

АиФ Иркутск 40 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в доме на улице Ржанова в Иркутске. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Инцидент произошел днем 25 августа, когда малыш был дома один — его бабушка ушла на работу. Ребенок взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Не выдержав веса, сетка выпала, а вместе с ней и ребенок.
Из-за случившегося проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
Следователи напоминают, что только взрослые смогут оградить ребенка от опасности, поэтому просят не оставлять малышей одних, а также просят установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно.
АиФ Иркутск: последние новости
Девять детей выпали из окон с начала 2018 года в Иркутске Какие семьи могут получить выплату на подготовку детей к школе? Дети не птицы. Когда желание увидеть мир за окном приводит к трагедии
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса50
Некрасивые мужья звездных красоток6
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
03:13
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить
Звёзды Красота
00:06
Стало известно, с кем встречается Сергей Шнуров
Звёзды
14:54
Какие имена носили российские звезды в детстве
Звёзды
10:13
11 вещей, которые нужно знать о женщинах
Психология
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение