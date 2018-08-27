Пятилетний ребенок выпал из окна четвёртого этажа в Иркутске

Пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в доме на улице Ржанова в Иркутске. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Инцидент произошел днем 25 августа, когда малыш был дома один — его бабушка ушла на работу. Ребенок взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Не выдержав веса, сетка выпала, а вместе с ней и ребенок.

Из-за случившегося проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Следователи напоминают, что только взрослые смогут оградить ребенка от опасности, поэтому просят не оставлять малышей одних, а также просят установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно.