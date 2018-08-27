Трехлетний сын Анны Калашниковой начал готовиться к школе

Светская львица определила сына в элитный детский сад и ищет суперняню.

Анна Калашникова — ответственная мама: ее сыну Даниилу едва исполнилось три года, а она уже озаботилась подготовкой к школе. Для начала Анна решила найти детский сад, в котором детей активно развивают. В этом ей помогла крестная мать мальчика, Инна Жиркова . Летом артистка готовилась к новой жизни вместе с сыном, переехала из дома в Подмосковье в новую квартиру в центре города.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash)

29 Апр 2018 в 10:34 PDT Мне пришлось специально переехать в другой район ради этого детского сада. Но здесь так много развивающих занятий: будут и плаванье, и музыка, и английский, и живопись, и хор, и танцы,

— рассказала Анна в интервью «СтарХиту»

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash)

22 Апр 2018 в 7:05 PDT Калашникова отметила, что сейчас ей стало трудно справляться с воспитанием сына одной, поэтому она приняла решение найти няню. Однако это оказалось нелегкой задачей, ведь список требований у Анны действительно велик.

Нужна помощница, которая не только покормит, оденет, погуляет, но и человек, который будет развивать Данюшу к школе. Он ведь пойдет в первый раз в шесть лет, так что времени не так уж много осталось. Нужно будет развивать любовь к чтению, усидчивость… И, конечно, человек должен хорошо говорить по-русски, иметь хорошие рекомендации и большой стаж работы,

— отметила звездная мама.

Кроме того, Анна хочет нанять для сына репетиторов по английскому и испанскому языкам, отдать малыша в профессиональную футбольную школу от клуба «Барселона». «Первые месяцы я не буду сильно нагружать ребенка, но в дальнейшем я планирую добавить профессиональные занятия вокалом и борьбу», — делится планами певица.

Анна Калашникова стала известна, когда Прохор Шаляпин представил ее своей новой возлюбленной и ушел к ней от своей жены Ларисы Копенкиной

Публикация от Шаляпин Прохор (@p_chaliapin)

12 Май 2018 в 5:52 PDT Отношения между моделью и певцом завязались в 2014 году. Свою любовь пара нисколько не скрывала. События в жизни влюбленных развивались стремительно — в 2014 года Анна и Прохор заявили, что скоро станут родителями.

Их сын Даниил появился на свет 20 марта 2015 года. После рождения малыша Прохор сделал предложение Анне, и счастливые родители даже выбрали дату предстоящего торжества — весна 2016 года.

Однако ситуация быстро изменилась, когда в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале выяснилось, что Даниил вовсе не сын Прохора Шаляпина.

Разумеется, эта шокирующая новость заставила певца расторгнуть помолвку. Об этом Прохор и Анна рассказывали и в эфире шоу «Пусть говорят», и на шоу «На самом деле».

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin)

13 Июн 2018 в 2:08 PDT Сейчас Шаляпина и Калашникову связывают дружеские отношения. Настолько дружеские, что Прохор принимает участие в воспитании ребенка Анны! В интервью журналу «СтарХит» певец признался, какие отношения связывают его с бывшей невестой сейчас:

Аня набирает по фейстайм, они с сыном мне рассказывают, как прошел день или неделя, чему он научился, делятся радостями. Я им присылаю видео, что происходит у меня.

Фото: Instagram @annakalash