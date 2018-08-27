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Банки.ру запускает вторую часть собственного спецпроекта «О детках и монетках»
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Банки.ру запускает вторую часть собственного спецпроекта «О детках и монетках» 

Банки.ру 32 минуты назад
Накануне Дня знаний, который каждый школьник и студент «отметит» в стенах своего учебного заведения, портал Банки.ру запускает вторую часть собственного спецпроекта «О детках и монетках».
В течение недели читатели портала смогут узнать, как лучше говорить с детьми о деньгах и обучать их основам финансовой грамотности.
Родители малышей, а также учеников младших классов научатся объяснять «подводные камни» использования банковских продуктов и основы экономических отношений на примере сказок и специальных финансовых игрушек.
Родителям подростков будет интересно узнать мнение профессионалов о том, когда ребенку лучше начинать свой трудовой путь и какую подработку он сможет найти как на лето, так и в течение года.
Кроме того, все читатели получат советы от финансового консультанта в рубрике «Мнение» и от школьного психолога в рубрике «Интервью», а также смогут прочитать, как детские финансовые обиды и финансовое поведение родителей могут повлиять на отношение к деньгам вашего ребенка, когда он станет взрослым членом общества.
Начинаем мы с финансовых игрушек, которые не только отвлекут ваше чадо и дадут несколько желанных минут почти тишины и спокойствия, но и покажут ребенку основы счета, логики, составления финансовой стратегии и даже работы банкира.
Также уже можно ознакомиться с первой финансовой сказкой с советами от Банки.ру, как не только развлечь, но и научить с помощью нее ребенка.
Для тех, кто пропустил первую часть нашего спецпроекта:
— Десять лучших книг о деньгах для детей: что почитать ребенку вместо сказки на ночь
— Как обучить ребенка финансовой грамотности в непринужденном стиле: финансовые игры для детей «производства» Банки.ру
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