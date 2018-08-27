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Шубская решилась показать своего сына
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Шубская решилась показать своего сына 

Дни.ру 34 минуты назад
Фото: Дни.ру
Наследника «Александра Великого» недолго будут прятать от общественности. Сын известного хоккеиста — персона публичная, так что его представят сразу же после крестин.
Сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской уже обзавелся кроссовками и спортивной формой. Это подарки от спонсоров и друзей звездной пары, которые считают, что младшнго Овечкина непременно ждет спортивная карьера.
Однако родители не ставят перед собой цели вылепить из наследника легенду спорта и звезду хоккея. Ови, конечно, поможет сыну в спортивном плане — но только если у того проявится выраженный талант, отметила Шубская.
"Если будет ясно, что такой предрасположенности нет, заставлять следовать примеру отца и заниматься хоккеем мы не будем. Саша со мной абсолютно солидарен в этом", — приводит слова Анастасии издание "7 дней".
Публика увидит наследника звездного семейства сразу после крестин — родители не собираются долго прятать малыша. «Все-таки Саша — публичный человек. И я уверена, что если мы не сделаем этого сами, нас и ребенка обязательно сфотографирует какое-нибудь СМИ и даже желтая пресса. Но поскольку мы с Сашей — верующие люди, просто воздержимся от таких публикаций до крещения малыша», — пояснила Анастасия.
Первенец Александра Овечкина и Анастасии Шубской родился неделю назад. Назвали малыша Сергеем — в честь брата легендарного хоккеиста, погибшего в автокатастрофе. Общественности наследника пока не представили: счастливые родители представили в Сети лишь одну фотографию ножки младенца в папиной руке.
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