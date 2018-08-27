Эта мама плакала потеряв сына. Но записка, которую он оставил для нее — бесценна!

Салли вскочила, как только она увидела, что хирург вышел из операционной. Она спросила: «Как мой мальчик? С ним все в порядке? Когда я увижу его?»

Хирург сказал: «Мне жаль. Мы сделали все, что могли, но ваш мальчик не выжил».

Салли вскрикнула: «Почему маленькие дети болеют раком? Разве Бог не заботится о них? Где ты был, Бог, когда мой сын нуждался в тебе?»

Хирург спросил: «Хотели бы вы побыть наедине с вашим сыном? Одна из медсестер будет там через несколько минут, прежде чем его транспортируется в университет».

Салли попросила медсестру посидеть с ней, пока она будет прощаться с сыном. Она с любовью провела пальцами по его рыжим вьющимся волосам.

«Хотите взять прядь его волос?», — спросила медсестра.

Салли утвердительно кивнула. Медсестра срезала прядь волос, положила ее в пластиковый пакет и протянула его Салли.

Мать сказала: «Это была идея Джимми, чтобы пожертвовать его тело в университет для исследований. Он сказал, что это может помочь кому-то другому. Сначала я отказалась, но Джимми сказал: ‘Мама, мне не нужно будет это тело, когда я умру. Может быть, это поможет некоторым другим маленьким мальчикам провести еще один день с его мамой. ’ И я согласилась… У моего Джимми было золотое сердце. Он всегда думал о ком-то еще. Всегда хотел помочь другим».

Салли в последний раз вышла из детской больницы, в которой провела большую часть последних шести месяцев. Она положила сумку с вещами Джимми на сиденье рядом с собой в машине. Ехать домой было сложно. Это было даже труднее чем войти в пустой дом. Она занесла вещи Джимми, и пластиковый пакет с его локоном в комнату сына. Она начала устанавливать модели машин и другие личные вещи обратно в его комнату, где он всегда хранил их. Она легла на его кровать и, обняв подушку, плакала перед сном.

Было около полуночи, когда Салли проснулась. Она вдруг заметила, что рядом с ней на кровати лежало сложенное письмо. В письме говорилось:

«Дорогая Мама, я знаю, ты будешь скучать по мне, но не думай, что я когда-нибудь забуду или перестану любить тебя, просто потому что меня нет рядом, чтобы сказать Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. Я всегда буду любить тебя, мама, и с каждым днем все сильнее. Когда-нибудь мы увидим друг друга снова. А пока, если ты хочешь, усынови маленького мальчика, и тебе не будет так одиноко. Он будет жить в моей комнате, и играть моими игрушками. Но, если ты решишь удочерить девочку, ей, вероятно, не понравятся мои игрушки, так что тебе придется купить ей кукол и все остальное, что нравится девочкам. Не грусти обо мне, мама. Это действительно уютное место. Бабушка и дедушка встретили меня, как только я приехал сюда, и показали мне все вокруг. Ангелы — это так здорово. Я люблю смотреть, как они летают. И, знаешь, что, мама? Иисус не похож ни на одно из его изображений. Однако, когда я увидел его, я знал, что это был он. Сам Иисус взял меня за руку, чтобы отвести к Богу! И что ты думаешь, мама? Я сидел на Божьем колене и говорил с ним, как-будто я был кто-то очень важный. Вот тогда я сказал ему, что я хотел написать тебе письмо, чтобы попрощаться с тобой. Но я уже знал, что мне не разрешат. Ну, ты знаешь, что, мама? Бог передал мне бумагу и свое личное перо, чтобы написать тебе это письмо. Я думаю, что Габриэль — это имя ангела, который собирался доставить это письмо тебе. Бог сказал мне дать тебе ответ на один из вопросов, которые ты задала ему, «Где он был, когда я нуждался в нем?» «Бог сказал, что он был со мной, так же, как он был, со своим сыном, когда его распяли на кресте. Он был рядом, так как он всегда рядом со всеми своими детьми. Да, кстати, мам, никто не может увидеть, что я написал, кроме тебя. Для всех остальных это просто пустая бумажка. Разве это не круто? Я должен отдать Богу его перо обратно. Он должен написать еще несколько имен в книге жизни. Сегодня вечером я буду сидеть за столом с Иисусом и ужинать. Я уверен, что еда будет отличная.

Да, чуть не забыл тебе сказать. Мне больше не больно. Рак исчез. Я рад, потому что больше не мог терпеть эту боль, и Бог не мог терпеть, чтобы мне было так больно. Вот тогда Он послал Ангела Милосердия, чтобы он забрал меня. Ангел сказал, что я специальная доставка! Как тебе такое?С любовью от Бога, Иисуса и Меня. »