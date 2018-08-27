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Дед Мороз и Снегурочка на кабриолете раздавали подарки детям в Пятигорске
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Дед Мороз и Снегурочка на кабриолете раздавали подарки детям в Пятигорске 

АиФ Ставрополье 17 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жители Пятигорска сняли на видео Деда Мороза и Снегурочку, раздающих детям сладости и воздушные шары.
Видеоролик появился в местном сообществе Instagram. Аниматоры в новогодних костюмах катались по городу на кабриолете Audi и развлекали детей. Внимательные горожане разглядели на автомобиле московские номера, а местные остряки пошутили, что по разбитым дорогам Дед Мороз смог добраться в Пятигорск только к августу.
Герои видео отметились в комментариях и рассказали, что хотели подарить детям праздник. «Если у тебя хорошее настроение почему бы не подарить его окружающим? В этом и была цель сего мероприятия! Почему подарки детям — ну а кому ещё. Почему Дед Мороз — ну а кто ещё приносит детям подарки! Почему август — потому что нужно радоваться здесь и сейчас, не привязываясь к условностям! Дарите праздник себе и окружающим каждый день!» — рассказала пятигорская Снегурочка на своей странице.
Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 26 Авг 2018 в 11:19 PDT
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