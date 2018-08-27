Экс-свекровь глумилась над ней, постоянно попрекая ее. Что невестка сказала в ответ — заставило ее замолчать надолго!

Мне только исполнилось 18 лет, когда я сбежала из дома и вышла замуж за моего школьного бойфренда. Мы сделали это наперекор всем, потому что искренне хотели этого (по крайней мере, тогда я была в этом уверена). Хотя на самом деле это было поистине ужасное решение, но мы были молоды и влюблены. Для его матери это было настоящим потрясением. Она была очень молодой мамой, и он был ее единственным сыном. Она, должно быть, чувствовала, что я увожу его от нее. Я снова и снова, получала электронные письма от нее, в которых она писала, насколько великой женой она была для его отца, и что я никогда не смогу стать такой супругой для ее сына. Излишне говорить, что у меня никогда не было с ней хороших отношений.

И да, наш брак пошел под откос, и мы расстались. Развод был для нас обоих очень болезненным. Но это было взаимное решение. Когда мы уже разводились, я узнала от общего знакомого, что пока мы были в браке, мой бывший муж имел интрижку на стороне, в результате которой у него теперь есть ребенок!

Это действительно подкосило меня, но развод уже подходил к концу, поэтому я быстро взяла себя в руки.

В довершение всего, моя бывшая свекровь узнала, где я теперь работаю, и примерно раз в неделю, появлялась в нашем магазине, делая вид, что она там по «делам», но на самом деле просто глумилась надо мной, а то и вовсе делала вид, что не знает меня.

Оказывается, она ничего не знала о ребенке моего бывшего мужа, что отлично сыграло мне на руку, когда она, наконец, решила поговорить со мной. Она подошла ко мне и заявила: «Я слышала, что инициатором вашего развода был мой сын?!» И хотя мой желудок скрутился в миллион узлов, и я чувствовала, что могу бросить целую кучу злых слов в ее сторону, я просто сказала: «А я слышала, что ваш сын решил сделать вас бабушкой?!»

Ее выражение лица и тишина, которая последовала после моих слов — это было золото!