В Новокузнецке полицейские нашли пропавшую 14-летнюю девочку

В Новокузнецке стражи порядка нашли 14-летнюю девочку, которая осталась ночевать у знакомой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратились родители девочки около 03:00 часов ночи. Мать девочки рассказала, что её 14-летняя дочь ушла на прогулку и не вернулась домой, при этом на звонки она не отвечала.

Девочку нашли дома у её знакомой из соцсетей. Девочка знала, что мама не разрешает ей ночевать у чужих, поэтому она решила уйти в гости без спроса, остаться ночевать у подруги и не отвечать на телефонные звонки.

Инспекторы ПДН провели с подростком профилактическую беседу и объяснили, что так себя вести нельзя.