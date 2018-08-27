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В Новокузнецке полицейские нашли пропавшую 14-летнюю девочку
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В Новокузнецке полицейские нашли пропавшую 14-летнюю девочку 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Новокузнецке стражи порядка нашли 14-летнюю девочку, которая осталась ночевать у знакомой.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратились родители девочки около 03:00 часов ночи. Мать девочки рассказала, что её 14-летняя дочь ушла на прогулку и не вернулась домой, при этом на звонки она не отвечала.
Девочку нашли дома у её знакомой из соцсетей. Девочка знала, что мама не разрешает ей ночевать у чужих, поэтому она решила уйти в гости без спроса, остаться ночевать у подруги и не отвечать на телефонные звонки.
Инспекторы ПДН провели с подростком профилактическую беседу и объяснили, что так себя вести нельзя.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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