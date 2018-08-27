«Существующая сегодня в России система передачи детей в приемные семьи несовершенна»

«На мой взгляд, определенная доля рационального подхода в этом предложении есть. Это связано с тем, что в России в последние годы участились случаи недобросовестного, мягко говоря, отношения приемных родителей к воспитанию детей. Много об этом говорят, иногда даже слишком много. Замалчивать подобные случаи нельзя, но излишнее муссирование тоже имеет определенный риск. В связи с этим и к порядочным семьям начинает формироваться негативное отношение общественности.

Все это, безусловно, говорит о том, что система передачи детей в приемные семьи несовершенна. Вместе с тем я считаю перегибом ограничения по количеству передаваемых детей. Ведь какой-то семье достаточно одного ребенка, а какие-то могут воспитать и больше трех, если у них есть необходимые возможности и ресурсы. У нас в Нижегородской области есть примеры, когда в семьях воспитывается больше восьми детей. И им там комфортно и безопасно. Поэтому к каждому случаю нужно подходить индивидуально.

Мне кажется, что необходимо тщательнее проработать вопрос не только подготовки родителей к приему детей в семью, но и к их отбору. Сегодня обязательно обучение в школе приемных родителей, а затем тестирование на предмет готовности взять ребенка. Но результаты тестирования остаются у потенциальных приемных родителей. Я считаю, что эти результаты нужно учитывать при принятии решения о возможности передачи ребенка в данную приемную семью.

Сейчас много кивают на органы опеки. Зачастую, как бы они себя ни повели, какое бы ни приняли решение — оказываются крайними. В данном случае стоит говорить если не о реформе органов опеки, то хотя бы о пересмотре их функций и их численности. Потому что проблема в этой системе есть по всей стране.

В некоторых странах гораздо больше внимания уделяется не отслеживанию того, как приемные родители тратят деньги, а насколько ребенку комфортно в семье, все ли возможное делает приемная семья. То есть больше взаимодействия, а не контроля. В том формате, в котором такие органы сейчас работают в нашей стране, это сделать просто невозможно. Нагрузка у них очень большая, текучка постоянная, соответственно, уровень профессионализма снижается».

Фото:pravrebenka.ru