Она думала, что потеряет свою дочь, но потом ее трехлетний сын сделал это. До слез! 

Как и любая хорошая мать, когда Карен узнала, что у нее будет еще один ребенок, она сделала, все что могла, чтобы помочь ее 3-летнему сыну, Майклу, подготовиться к появлению нового брата или сестры.

Они узнали, что новый ребенок — девочка, и день за днем, ночь за ночью, Майкл пел песенку для своей сестры в животике мамы.

И вот начались схватки. Каждые пять минут… каждую минуту. Но во время родов возникли осложнения, потребовалось кесарево сечение. Наконец, младшая сестра Майкла родилась. Но она находилась в тяжелом состоянии, поэтому была доставлена в отделение реанимации новорожденных в больнице Святой Марии, Ноксвилл, Теннесси.

Дни тянулись. Маленькой девочке становилось все хуже. Врачи говорили родителям: «У нее очень маленькие шансы. Будьте готовы к худшему». Карен и ее муж связались с местным кладбищем, чтобы договориться о земельном участке для захоронения. Они обустраивали отдельную комнату в своем доме для нового ребенка — а теперь они планировали ее похороны.

Майкл умолял родителей позволить ему увидеть свою сестру. «Я хочу спеть ей», — говорил он.

Две недели в реанимации. Все шло к тому, что похороны будут в конце недели. Майкл все время выпрашивал встречу с сестрой, но детей не пускают в реанимацию. Но Карен решилась помочь сыну. Она заведет туда Майкла, нравится это им или нет. Если он не увидит сейчас свою сестру, он может никогда не увидеть ее живой.

Она накинула на него больничный халат, и они направились в реанимацию. И тут их заметила старшая медсестра, которая сразу закричала: «Увидите этого ребенка отсюда! Детям вход воспрещён!»

Тогда Карен не выдержала, и обычно кроткая дама, смотря стальным взглядом в глаза медсестры, твердо ответила:

«Он не уйдет, пока не споет для своей сестры!»

Карен потащила Майкла в палату его сестры. Он всматривался в крошечного младенца, который проигрывал свою битву, чтобы жить. И он начал петь.

От чистого сердца трехлетний Майкл пел: «Ты мое солнышко, солнышко, которое делает меня счастливым, когда небо серое.»

Мгновенно девочка отреагировала. Частота пульса становилась спокойной и устойчивой.

И Майкл продолжал петь.

«Ты никогда не узнаешь, дорогая, как сильно я люблю тебя. Пожалуйста, не уходи от меня, мое солнышко…»

Оборванное, вымученное дыхание становилось гладким, как мурлыкание котенка.

И Майкл продолжал петь.

«Прошлую ночь, дорогая, когда я спал, мне снилось, что я держу тебя в своих объятиях…»

Младшая сестра расслабилась и, наконец, спокойно задремала. Слезы покатились по щекам у властной старшей медсестры. Карен светилась.

«Ты мое солнышко, мое единственное солнышко. Пожалуйста, не уходи от меня, мое солнышко».

Все похоронные планы были нарушены. На следующий день… уже на следующий день — девочка была достаточно здорова, чтобы вернуться домой! Один женский журнал назвал это «Чудо братской песни». Медицинский персонал просто называет это чудом!