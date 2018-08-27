Неслабый папа. Психолог о том, как стать другом своему ребёнку

Зачастую женщины сами отодвигают мужское участие в вопросах воспитания, а потом удивляются, откуда в семье появляется разобщенность и почему дети, вырастая, не стремятся больше времени проводить с отцом. Казанский психолог, эксперт по поведенческой психотерапии Алия Нуруллина рассказывает о роли пап в воспитании детей.

В любви и признании

Оксана Бирюкова, «АиФ-Казань» : Алия, что представляет собой понятие «мужское воспитание»? И к кому оно в большей степени применимо — к мальчикам или девочкам?

Алия Нуруллина: Действительно, представление о мужском воспитании есть, как и понимание того, что оно должно быть каким-то особенным, отличным от женского варианта. Считается, что мужское воспитание — это некая твердость, уверенность. Но на самом деле ребенок любого пола ждет от папы любви, понимания и принятия. Задача папы — познакомить ребенка с социумом. Если мама отвечает за заботу и ласку, то отец — за социальную составляющую. Папа учит нас кататься на велосипеде, плавать, давать сдачи и т.д.

— Что самое важное может сделать папа в деле воспитания сына или дочки?

— Показать, что любит ребенка и принимает его таким, как есть. Ему не стоит бояться выражать эмоции. В обществе сложился стереотип мужчины как человека с твердым характером, непробиваемого, жесткого, но это не совсем верно, и дети страдают от такой закрытости отцов.

— Как перевоспитать папу, направить его в нужное русло?

— Хороший вопрос. Есть такая шутка: мол, первые 40 лет в жизни мужчины самые сложные. А если серьезно, то женщине нужно чаще делить груз ответственности со своим партнером начиная с момента зачатия и на всех этапах воспитания. Но зачастую бывает так, что женщина негласно «отодвигает» мужчину, привлекая к процессу бабушек, дедушек, тетушек, нянь, отводя папе роль зрителя. Так вот, чтобы «перевоспитать» мужчину, надо не бояться разделить с ним ответственность, понять, что он такой же родитель и многое может сделать.

— Достаточно ли воспитания собственным примером или нужны дополнительные усилия? Какого участия со стороны пап, исходя из вашей практики, не хватает современным детям и не хватило тем, кто обращается к вам за помощью?

— Папе нужно быть примером для ребёнка — это по-прежнему основа основ. Не зря есть пословица: «Не воспитывай ребенка — воспитывай себя». Еще очень важно расширять кругозор ребенка, чтобы у него всегда был выбор. Он должен понимать, что мир огромен и в любом направлении есть масса вариантов. А мы, родители, даем ребенку возможность проживать свою жизнь, не заставляя его исполнять наши нереализованные желания. Если говорить о практике, то зачастую я вижу, что уже взрослые люди признаются в том, что им не хватило отцовской любви и заботы. Причем есть понимание, что папа любит, но ощутить этого они не смогли. Часто сталкиваюсь и с тем, что отцы обесценивают заслуги своих детей. Мудрость папы состоит в том, чтобы признать: в определенный момент ребенок может в чем-то оказаться на равных с тобой, а где-то и быть лучше. Это нормально.

Нестандартное отцовство

— Сейчас есть большое количество тренингов для пап, связанных с погружением в их детские воспоминания. Стоит ли на них ходить?

— Лично мне нравится эта идея, это эффективный подход. Женщина вынашивает ребенка девять месяцев, проходит этап его рождения и т.п. То есть в нас уже заложен материнский инстинкт. С папами все не так очевидно. Отношение отца к своему чаду зависит от того, как его самого воспитывал папа. Не всегда полученный опыт хорош, поэтому тренинги как раз и помогают направить мужчину в нужное русло. Стоит обратить внимание на профессионализм тренера и на то, какие методы он использует.

— На каких моментах вы сами заостряете внимание, когда говорите о роли папы в жизни и судьбе ребенка? Расскажите, какие проблемы чаще всего затрагиваются в ходе ваших мастер-классов.

— Мне в большей степени приходится работать с женами. Самая распространенная претензия с их стороны — муж не участвует в жизни ребенка. Начинаем разбирать ситуацию, и выясняется: женщины сами не дают своим мужьям проявить участие. Но основная ее роль в этом вопросе — не регулировать, а просто не мешать. Есть процессы взаимодействия мужчины с ребенком, которые нам, женщинам, непонятны. Особенно когда речь идет об общении папа — сын.

Женщина хочет, чтобы ее муж общался с ребенком, исходя из представлений, которые есть у нее. Но не всегда ее картина мира верна. Нужно просто довериться своему мужчине, дать ему возможность проявить свою мужскую мудрость. Ведь он такой же родитель.

В моей практике был случай, когда 25-летний парень, уже сам отец маленького ребенка, пришел на прием с проблемой, которая его давно мучает. Когда ему было 5 лет, его родители развелись, и мама всегда представляла отца в негативном свете. Мальчик вырос и решил наладить контакт с отцом. Каково же было его удивление, когда папа оказался вовсе не таким плохим, как говорила мать. Теперь он сожалеет о том, что под влиянием материнского настроя не общался с ним, и пытается наверстать упущенное. Но самое неприятное, что из-за всего этого у него появились злость и раздражение на маму. В нем борются два чувства: любовь к маме и ненависть к ней за то, как она поступила. Именно поэтому я предостерегу взрослых от того, чтобы настраивать детей против одного из родителей. Дочери и сыновья вырастут и сами разберутся, кто какой персонаж. Поэтому давайте сделаем так, чтобы вашему ребенку нечего было рассказывать своему психотерапевту.

Конечно, бывают ситуации, когда общение с папой деструктивно. Но если у отца есть диалог с ребенком, а женщине кажется, что муж «как-то не так» общается с ним, лучший выход — не вмешиваться. Также хотелось бы обратиться к папам: не бойтесь выражать свои чувства к детям, чаще замечайте их успехи и результаты. Не бойтесь показаться искренними, честными и открытыми. Вы ведь тоже умеете любить и быть заботливыми, и для детей это важно понимать.

Мнение отца

«Мне как отцу всегда хотелось привить своему сыну уважение к старшим, чтобы он мог прийти на помощь слабым и нуждающимся. Это то, что делает любого мужчину мужчиной, формирует костяк его ценностей. Важно вырастить не просто мужчину, а сына своей страны, патриота, чтобы он был опорой не только для своей семьи, но и для Родины. Для меня очень важно, чтобы мой сын любил свою большую и малую Родину, знал и уважал традиции своего народа, язык и историю. Тот, кто не знает своей истории, не имеет будущего. А мы как родители очень хотим, чтобы будущее наших детей было успешным».