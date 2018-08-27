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Le Figaro (Франция): ЛГБТ-сообщество осуждает безответственные слова Папы Римского
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Le Figaro (Франция): ЛГБТ-сообщество осуждает безответственные слова Папы Римского 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Ассоциации, защищающие права ЛГБТ-сообщества во Франции, осудили в понедельник «безответственные» высказывания, сделанные в воскресенье Папой Римским, призывающим прибегать к помощи психиатров в случае, если родители заметили гомосексуальную ориентацию своих детей.
«Я посоветовал бы родителям молиться, не осуждать, вести диалог, стараться понять своего ребенка, дать возможность сыну или дочери высказаться. Когда гомосексуализм проявляется с самого детства, многое можно поправить с помощью психиатрии», — ответил Папа Римский по возвращении из Ирландии журналисту, который спросил его, чтобы он сказал родителям, которые увидели гомосексуальные наклонности у своего ребенка.
Эти слова произвели ошеломляющий эффект на представителей ЛГБТ-сообщества во всем мире. Они осудили это заявление, наводящее на мысль о том, что гомосексуализм является болезнью. Но если говорить о болезни, то именно гомофобия, укорененная в обществе и преследующая гомосексуалистов, является таковой.
«Очень странно регулярно слышать советы о морали от Церкви», в стенах которой некоторые люди не могут говорить о преступлениях, совершенных священниками-педофилами, а ведь именно им нужна психиатрическая помощь, считают во французской Ассоциации гомосексуальных семей.
Кстати, гомосексуализм был исключен из списка психических заболеваний Всемирной организации здравоохранения в 1990 году.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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