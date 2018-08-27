Минпросвещения создало рабочую группу по совершенствованию законодательства по защите прав сирот

Министерство просвещения Российской Федерации сформировало рабочую группу для совершенствования законодательства по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Принято решение о создании постоянно действующей рабочей группы, в которую войдут представители приемных семей, некоммерческих организаций, экспертов. Результаты работы группы будут положены в основу совершенствования законодательства РФ», — говорится в сообщении.