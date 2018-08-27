Беременная мама пыталась заказать себе выпивку, но официантка не хотела ее обслуживать. То, что произошло потом — бесценно!

За моим столиком сидела беременная женщина, и ее муж, которые ругали меня за то, что я не хочу нести выпивку женщине. Я понимаю, что не могу контролировать то, что она делает, но я не могла делать это собственноручно, зная, к чему это может привести. Менеджер не поддержал меня и нашел другого официанта, который обслужил их столик. Каждый раз, когда я проходила мимо этого столика они делали довольно громкий комментарий, достаточно громкий для меня, чтобы я услышала его. Наконец я сказала: «Знаешь что, если ты хочешь сделать это своему еще не рожденному ребенку, то ради Бога, но если я услышу еще одно слово от тебя и твоего мужа в мой адрес, я вылью твою выпивку тебе в лицо. У меня была подруга, которая сильно пила во время беременности и потом я видела, как она переживала всю боль, когда ее ребенок умер из-за осложнений, которые вызвал алкоголь».

Окружающие столы аплодировали мне и кричали поддерживающие возгласы. Менеджер попросил меня уйти, оставив мои столики. Но гости с нескольких моих столов, и с некоторых не моих, подошли ко мне и вручили мне чаевые. После этого я больше не работала там. Поделитесь этим, если считаете, что она поступила правильно!