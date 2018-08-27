В Крымском районе на ребенка упал телевизор, девочка впала в кому

Несчастный случай произошел 26 августа в станице Варениковской.

В частном доме родители оставили дома малышку одну, ребенок подошел к телевизору слишком близко и потянулся к нему руками. Экран не устоял и завалился на девочку.

«Семья благополучная, на учете не состоит. Ребенку год и два месяца. В тяжелом состоянии сейчас находится в больнице», — сообщили в администрации Крымского района «360».

У девочки в диагнозе ушиб головного мозга и перелом основания черепа.

Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Напомним, при пожаре в Краснодаре погибли двое мальчиков — 4 и 5 лет, мама оставила их дома одних.