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В Крымском районе на ребенка упал телевизор, девочка впала в кому
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В Крымском районе на ребенка упал телевизор, девочка впала в кому 

АиФ — Юг 42 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Несчастный случай произошел 26 августа в станице Варениковской.
В частном доме родители оставили дома малышку одну, ребенок подошел к телевизору слишком близко и потянулся к нему руками. Экран не устоял и завалился на девочку.
«Семья благополучная, на учете не состоит. Ребенку год и два месяца. В тяжелом состоянии сейчас находится в больнице», — сообщили в администрации Крымского района «360».
У девочки в диагнозе ушиб головного мозга и перелом основания черепа.
Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.
Напомним, при пожаре в Краснодаре погибли двое мальчиков — 4 и 5 лет, мама оставила их дома одних.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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