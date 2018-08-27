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У Анны Седоковой хотели отобрать не только дочь, но и сына
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У Анны Седоковой хотели отобрать не только дочь, но и сына 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
35-летняя певица Анна Седокова в новом интервью рассказала, что могла лишиться сразу двоих из своих троих детей.
На откровенные признания Анна Седокова пошла, беседуя с изданием Hello! — она рассказала, что стала борьба за дочь Монику с экс-супругом, предпринимателем Максимом Чернявским, оказалась для ее семьи сложным испытанием. 10 месяцев она встречалась с Моникой только в присутствии надзирателя.
Но и это еще не все: оказывается, Максим Чернявский предлагал отцу младшего ребенка Седоковой Гектора объединить усилия и лишить Анну родительских прав,
Однако, похоже, отец малыша (им называют бизнесмена Артема Комарова) все-таки на это не пошел. Смягчился после рождения ребенка в новых отношениях и Чернявский: он разрешил Анне Седоковой вывезти Монику на отдых в Грецию, правда, не разрешив ей публиковать совместные фото с дочкой.
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Фото:Instagram
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