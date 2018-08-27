Жена Овечкина объяснила, почему скрывает лицо первенца

Модель порассуждала о будущем малыша

Неделю назад Александр Овечкин Анастасия Шубская впервые стали родителями. У пары родился мальчик, которого назвали Сергеем — в честь погибшего брата хоккеиста. В недавнем интервью дочь Веры Глаголевой объяснила журналистам, почему пока не собирается демонстрировать подписчикам «Инстаграма» лицо своего ребенка. Она уверена, что вездесущие папарацци смогут сделать это раньше нее. Модель также отметила, что они с мужем верующие люди, поэтому покажут публике сына лишь после крестин.

Любопытно, что у маленького Сережи уже есть свои первые кроссовки и спортивная форма. Многие уже пророчат Овечкину-младшему блестящую спортивную карьеру. Но, по словам Шубской, у Александра нет цели «лепить» из сына легенду, если тот сам не станет себя активно в том проявлять, передает keng.ru.