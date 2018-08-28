«Важнейший урок ‐ урок неравнодушия». Школы по всей стране присоединяются к благотворительной акции «Дети вместо цветов» 

Собрать ребенка в школу — та еще задача. Родителям приходится выделять крупные суммы на покупку канцтоваров, школьной формы и обуви для малыша. Особой статьей расходов становятся огромные букеты для учителей, которые на первосентябрьской линейке еле держат в руках маленькие школьники. В этом году средний вариант букета для родителей обойдется 1 сентября в 1500-2000 рублей. Причем стоимость цветов может возрасти — виной тому и грядущий праздник, и повышение курса валют, поскольку цветы везутся из-за границы.
В 2014 году о бесполезности охапки цветов задумалась учитель литературы из одной столичной школ Ася Штейн. Она организовала для своих учеников акцию «Живые дети вместо мертвых цветов», согласно которой родители должны были купить всего один букет от класса, а сэкономленные деньги перевести на лечение нуждающимся детям и взрослым. Вскоре к акции подключились и другие школы, а за ними — благотворительные фонды. Об этом в разговоре с «360» рассказала пиар-директор Фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова.
Вслед за учителями и родителями мы поняли, что можно провести 1 сентября самый важный урок — уроке неравнодушия, ответственности за тех, кто живет рядом с нами, о ком мы порой не думаем, но кому очень важно, чтобы о них не забывали. Это дети, которые, может быть, живут на соседней с нами улице, но мы часто их не замечаем. А, может быть, достаточно приобрести аппарат искусственной вентиляции легких или коляску, чтобы эти дети точно так же могли учиться в школе, выходить на улицу, как их ровесники, а не были бы заперты в четырех стенах больницы или квартиры? Бывает так, что ребенка нельзя вылечить, но зато можем изменить его жизнь, можно вернуть ему детство, которое пытается отобрать болезнь.
Елена Мартьяновапиар-директор Фонда «Вера».
В минувшем году в акции приняли участие 6500 классов из 132 городов России— вместе им удалось собрать почти 40 миллионов рублей и помочь 463 семьям с тяжелобольными детьми по всей стране. А в этом году в акции уже зарегистрировались участники более чем из 190 городов по всей стране, уточнила собеседница «360».
«Акция становится все более масштабной, все больше и больше людей из разных городов узнают о ней и хотят помочь. Это очень здорово, потому что фонд «Вера» помогает детям по всей стране, детский хоспис «Дом с маяком» помогает детям в Москве и Подмосковью — так что участники помогают в том числе тем детям, которые живут рядом с ними. Участники акции делают легче и радостнее не только жизни детей, которые тяжело больны, но и их родителей», — сказала Елена Мартьянова.
Для родителей это возможность не жить в тревоге и не бояться того, что может случиться завтра, а знать, что помощь придет, и эта помощь со всей страны, что есть ученики и учителя, которые готовы даже 1 сентября посвятить помощи. Это не только финансовая, но и огромная психологическая поддержка — знать, что ты не один, что очень много людей по всей стране тебе помогают
Елена Мартьяновапиар-директор Фонда «Вера».
Пиар-директор уточнила, что уже сейчас каждый день в Фонд приезжают гости — семьи и учителя.
Источник фото: hospicefund.ru «Мы предлагаем, во-первых, родителям и учителям договориться об участии между собой, чтобы ни для кого это не было сюрпризом, чтобы все были согласны. Очень важно, чтобы участие в акции было добровольным и радостным, а не становилось поводом для напряжения. После этого можно зарегистрироваться на сайте Фонда, получить все подробности по электронной почте. По желанию — можно приехать в офис фонда в Москве и получить символику акции (ленты, наклейки, открытки для учителей) или распечатать все это самостоятельно. И на линейку ребенок может принести не огромный букет, на который можно потратить, скажем, от 500 рублей и до бесконечности, а один красивый цветок, и из этих разных цветов сложится один большой и необычный букет для учителя. Букет можно связать лентой — в этом году мы придумали, что именно лента будет символом акции — потому что она объединяет все цветы в один букет, как сама акция объединяет школьников, их родителей и учителей. А сэкономленные на покупке дорогих букетов деньги можно перевести в Фонд любым удобным способом», — заключила Мартьянова.
Источник фото: hospicefund.ru Поддержать бизнес или помогать?
В разговоре с «360» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что можно поучаствовать в акции, но при этом потратить совсем немного денег на то, чтобы сделать учителю приятное.
У нас большое количество детей, которые нуждаются в помощи, поэтому я с одной стороны поддерживаю эту идею. С другой стороны, как человек, который занимается цветами — и это бизнес — считаю, что цветы нужны. У нас традиция — идти в школу с цветами, чтобы познакомиться с первым учителем. Совсем не обязательно тратить полторы-две тысячи на какой-то пафосный букет, когда можно сделать красоту даже из одного цветка. Флористы в цветочных салонах это умеют виртуозно делать — оформить один цветок таким образом, чтобы он выглядел как букет. В конце концов можно сделать симпатичный букет до 500 рублей. Хотя, конечно, он будет маленьким.
Я считаю, что первоклассникам вообще каких-то огромных букетов не нужно. [Нужен] такой букет, чтобы ему самому было интересно его нести. Чтобы там были какие-то дополнения типа веток рябины или калины, может даже карандаши и фломастеры. Это интересно и смотрится хорошо
Валентина Сафроновапрезидент Ассоциации российских флористов.
Также «360» решил спросить самих учителей, так ли необходимы охапки цветов от учеников на 1 сентября? В разговоре с нами учитель биологии средней школы № 10 города Симферополя Нина Бурлака заявила, что никогда не слышала об акции «Дети вместо цветов», но идея ей очень понравилась.
Я раньше даже не задумывалась над этим, что можно так здорово сделать — и приятное, и полезное. Ведь это же День знаний, день детей, и помочь детям — это очень здорово. Время ушло, когда имидж учителя зависел от того, сколько букетов он несет домой. Сейчас все зависит от уважения детей и родителей, от того, насколько учитель знает предмет, насколько у него высок авторитет.
Если сказать честно, то в последнее время больше приветствуется, когда один букет от всех — но не просто букет, а со словами хорошими. То есть подтекст должен быть ко всему этому обязательно. Какой это будет подтекст — это другой вопрос
Нина Бурлакаучитель биологии.
Многие российские звезды также решили поддержать акцию «Дети вместо цветов». В разговоре с «360» актриса Алиса Гребенщикова поделилась, что класс, в котором учится ее 10-летний сын Алеша, также решил перечислить сэкономленные деньги на благотворительность.
Мы в нашем классе тоже поддерживаем такую инициативу. Мне кажется, акция «Дети вместо цветов» — это прекрасная придумка, и мы в нашем классе так поступим в этом году
Алиса Гребенщиковаактриса.