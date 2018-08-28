«Важнейший урок ‐ урок неравнодушия». Школы по всей стране присоединяются к благотворительной акции «Дети вместо цветов»

Собрать ребенка в школу — та еще задача. Родителям приходится выделять крупные суммы на покупку канцтоваров, школьной формы и обуви для малыша. Особой статьей расходов становятся огромные букеты для учителей, которые на первосентябрьской линейке еле держат в руках маленькие школьники. В этом году средний вариант букета для родителей обойдется 1 сентября в 1500-2000 рублей. Причем стоимость цветов может возрасти — виной тому и грядущий праздник, и повышение курса валют, поскольку цветы везутся из-за границы.

В 2014 году о бесполезности охапки цветов задумалась учитель литературы из одной столичной школ Ася Штейн . Она организовала для своих учеников акцию «Живые дети вместо мертвых цветов», согласно которой родители должны были купить всего один букет от класса, а сэкономленные деньги перевести на лечение нуждающимся детям и взрослым. Вскоре к акции подключились и другие школы, а за ними — благотворительные фонды. Об этом в разговоре с «360» рассказала пиар-директор Фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова.

Вслед за учителями и родителями мы поняли, что можно провести 1 сентября самый важный урок — уроке неравнодушия, ответственности за тех, кто живет рядом с нами, о ком мы порой не думаем, но кому очень важно, чтобы о них не забывали. Это дети, которые, может быть, живут на соседней с нами улице, но мы часто их не замечаем. А, может быть, достаточно приобрести аппарат искусственной вентиляции легких или коляску, чтобы эти дети точно так же могли учиться в школе, выходить на улицу, как их ровесники, а не были бы заперты в четырех стенах больницы или квартиры? Бывает так, что ребенка нельзя вылечить, но зато можем изменить его жизнь, можно вернуть ему детство, которое пытается отобрать болезнь.

Елена Мартьяновапиар-директор Фонда «Вера».

В минувшем году в акции приняли участие 6500 классов из 132 городов России— вместе им удалось собрать почти 40 миллионов рублей и помочь 463 семьям с тяжелобольными детьми по всей стране. А в этом году в акции уже зарегистрировались участники более чем из 190 городов по всей стране, уточнила собеседница «360».

«Акция становится все более масштабной, все больше и больше людей из разных городов узнают о ней и хотят помочь. Это очень здорово, потому что фонд «Вера» помогает детям по всей стране, детский хоспис «Дом с маяком» помогает детям в Москве и Подмосковью — так что участники помогают в том числе тем детям, которые живут рядом с ними. Участники акции делают легче и радостнее не только жизни детей, которые тяжело больны, но и их родителей», — сказала Елена Мартьянова.

Для родителей это возможность не жить в тревоге и не бояться того, что может случиться завтра, а знать, что помощь придет, и эта помощь со всей страны, что есть ученики и учителя, которые готовы даже 1 сентября посвятить помощи. Это не только финансовая, но и огромная психологическая поддержка — знать, что ты не один, что очень много людей по всей стране тебе помогают

Елена Мартьяновапиар-директор Фонда «Вера».

Пиар-директор уточнила, что уже сейчас каждый день в Фонд приезжают гости — семьи и учителя.

Источник фото: hospicefund.ru «Мы предлагаем, во-первых, родителям и учителям договориться об участии между собой, чтобы ни для кого это не было сюрпризом, чтобы все были согласны. Очень важно, чтобы участие в акции было добровольным и радостным, а не становилось поводом для напряжения. После этого можно зарегистрироваться на сайте Фонда, получить все подробности по электронной почте. По желанию — можно приехать в офис фонда в Москве и получить символику акции (ленты, наклейки, открытки для учителей) или распечатать все это самостоятельно. И на линейку ребенок может принести не огромный букет, на который можно потратить, скажем, от 500 рублей и до бесконечности, а один красивый цветок, и из этих разных цветов сложится один большой и необычный букет для учителя. Букет можно связать лентой — в этом году мы придумали, что именно лента будет символом акции — потому что она объединяет все цветы в один букет, как сама акция объединяет школьников, их родителей и учителей. А сэкономленные на покупке дорогих букетов деньги можно перевести в Фонд любым удобным способом», — заключила Мартьянова.

Источник фото: hospicefund.ru Поддержать бизнес или помогать?

В разговоре с «360» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что можно поучаствовать в акции, но при этом потратить совсем немного денег на то, чтобы сделать учителю приятное.

У нас большое количество детей, которые нуждаются в помощи, поэтому я с одной стороны поддерживаю эту идею. С другой стороны, как человек, который занимается цветами — и это бизнес — считаю, что цветы нужны. У нас традиция — идти в школу с цветами, чтобы познакомиться с первым учителем. Совсем не обязательно тратить полторы-две тысячи на какой-то пафосный букет, когда можно сделать красоту даже из одного цветка. Флористы в цветочных салонах это умеют виртуозно делать — оформить один цветок таким образом, чтобы он выглядел как букет. В конце концов можно сделать симпатичный букет до 500 рублей. Хотя, конечно, он будет маленьким.

Я считаю, что первоклассникам вообще каких-то огромных букетов не нужно. [Нужен] такой букет, чтобы ему самому было интересно его нести. Чтобы там были какие-то дополнения типа веток рябины или калины, может даже карандаши и фломастеры. Это интересно и смотрится хорошо

Валентина Сафроновапрезидент Ассоциации российских флористов.

Также «360» решил спросить самих учителей, так ли необходимы охапки цветов от учеников на 1 сентября? В разговоре с нами учитель биологии средней школы № 10 города Симферополя Нина Бурлака заявила, что никогда не слышала об акции «Дети вместо цветов», но идея ей очень понравилась.

Я раньше даже не задумывалась над этим, что можно так здорово сделать — и приятное, и полезное. Ведь это же День знаний, день детей, и помочь детям — это очень здорово. Время ушло, когда имидж учителя зависел от того, сколько букетов он несет домой. Сейчас все зависит от уважения детей и родителей, от того, насколько учитель знает предмет, насколько у него высок авторитет.

Если сказать честно, то в последнее время больше приветствуется, когда один букет от всех — но не просто букет, а со словами хорошими. То есть подтекст должен быть ко всему этому обязательно. Какой это будет подтекст — это другой вопрос

Нина Бурлакаучитель биологии.

Многие российские звезды также решили поддержать акцию «Дети вместо цветов». В разговоре с «360» актриса Алиса Гребенщикова поделилась, что класс, в котором учится ее 10-летний сын Алеша, также решил перечислить сэкономленные деньги на благотворительность.

Мы в нашем классе тоже поддерживаем такую инициативу. Мне кажется, акция «Дети вместо цветов» — это прекрасная придумка, и мы в нашем классе так поступим в этом году

Алиса Гребенщиковаактриса.