Эвелина Бледанс: роды в прямом эфире

Известная телеведущая сделала уникальное заявление. Она готова родить еще одного ребенка с помощью ЭКО — процедуры искусственного оплодотворения. WomanHit.ru выяснил подробности

Эвелина Бледанс всегда говорила, что хочет очень много детей. На сегодня их у нее всего двое. Широкая публика знает о младшем из них — Семене Семине . Сын актрисы и режиссера Александра Семина родился с задержкой развития. Однако Эвелина решила, что это вовсе не повод скрывать ребенка от широкой публики. Поэтому она, напротив, планирует сделать из него публичную натуру. Семен стал первым из детей российских знаменитостей, у кого появился собственный микроблог в Интернете. В три месяца Семен Семин уже рассказывал — устами звездной мамы, конечно же, — о подробностях своей жизни в Twitter’е, а чуть позднее добрался и до Instagram’а. Правда, сама Эвелина уверяет, что в данном случае она преследует прежде всего просветительские цели, и блог ее сына — часть социального проекта, направленного на поддержку семей с детьми с синдромом Дауна. Ведь в нем актриса рассказывает о тех проблемах, с которыми сталкиваются родители «особенных детей».

Брак Эвелины с отцом Семена Александром Семиным долгое время считался идеальным. Актриса делала все, чтобы супруг чувствовал себя и выглядел как мужчина с большой буквы. Именно она настояла, чтобы Александр похудел. Но в итоге, когда он сбросил двадцать кило, у него расправились крылья и он стал поглядывать на сторону. Как результат — шестилетний брак распался в 2016 году. Для актрисы это был удар.

Спустя время после расставания актриса решила: она не готова жить одна и хочет пополнения в семействе. «Я привыкла надеяться в этой жизни только на себя, — рассказала Эвелина в телеинтервью. — У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие, мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей».

И решила она родить именно девочку. Это будет третий ребенок актрисы. Старший, Николай, после расставания родителей остался с отцом. Николаю сейчас 24 года, он живет в другой стране — еще несколько лет назад вместе со своим отцом Дмитрием он переехал в Израиль. Недавно Николай напомнил о себе, появившись в микроблоге певицы. И удивил своим обликом. Помнится, на фото, сделанных лет пять назад, Николай кудрявый белокурый подросток довольно крупной комплекции. Однако на недавнем снимке, который Эвелина опубликовала в соцсетях, публике явился настоящий панк. Теперь Николай — стройный молодой человек, он носит на голове ирокез ярко-зеленого цвета, а одевается ярко и эклектично. Чем объясняются столь поразительные метаморфозы, сама Эвелина объяснять не стала. Но известно, что молодой человек служит в израильской армии.

Лапочка-дочка

«Я понимаю, что если не сейчас, то когда? Не знаю, получится или нет, но я хочу поверить в мечту», — призналась Бледанс.

К появлению нового члена своего семейства Эвелина отнеслась серьезно. Она специально съездила на родину целительницы Ванги, чтобы ее родственники благословили ее. По рассказам Эвелины, с сыном Семой она посидела на святом, намоленном месте — кровати известной прорицательницы, и помолилась иконе, помогающей рождению здоровых детей. Как сама актриса рассказала, она убедилась, что Сема созрел для того, чтобы у него появилась сестренка. Весь процесс она позволила запечатлеть известной телепрограмме.

Сейчас Эвелина готовится к своей будущей роли мамы. «Я верю, что смогу стать мамой в третий раз. И кто считает, что это грех, пусть первый бросит в меня камень».

Пока Эвелина никак не комментирует свой новый статус — в беседе с корреспондентом WomanHit.ru она попросила немного подождать, чтобы вообще был предмет для разговора. Но уже в ближайшее время мы сможем узнать все подробности.