Ещё
СМИ сообщили о беременности 49-летней Эвелины Бледанс
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ сообщили о беременности 49-летней Эвелины Бледанс 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Процедура ЭКО прошла успешно.
Популярная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс пока не делилась с поклонниками радостной новостью. О том, что звезда станет мамой в третий раз благодаря ЭКО, сообщили представители телеканала ТВ-3. По данным СМИ, актриса в любом случае уйдет в декретный отпуск, а значит нынешний сезон программы «Человек-невидимка», которую вела Эвелина Бледанс, станет заключительным.
Напомним, что недавно 49-летняя Эвелина Бледанс сделала ЭКО под прицелом телекамер. Звезда сама призналась, что отважилась на такую процедуру. Причем, весь процесс проходил в присутствии съемочной группы программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Об этом сообщал «Стар Хит». Эвелина Бледанс заявила, что хочет родить ребенка для себя. Кстати, звезда не раз говорила, что мечтает о дочке.
Публикация от Evelina Bledans (@bledans)
23 Авг 2018 в 3:44 PDT  Я верю, что смогу стать мамой в третий раз. И кто считает, что это грех, пусть первый бросит в меня камень🌞,
— откровенно заявила Эвелина Бледанс.
«Дай Бог, чтобы все получилось как Вы хотите!», «И Вы будете потрясающей мамой, которая сделает счастливым ребенка🙏🌺🙌», «Удачи вам! Я в 23 уже 2 раза делала эко и ничего. Веры уже нет. Надеюсь, что у Вас все получится!))», «Вы замечательный человек, и Бог обязательно услышит Ваши молитвы! Вы обязательно будете мамочкой дочки!все получится!👼», «Живем один раз! Рожайте Эвелина! Будем ждать вашу прекрасную девочку!», «Удачи, я очень верю, что у вас все получится! Вы — умничка, красоточка, Семик — солнышко! Счастья вам бесконечного 🙏🌞👼ждем вашего малыша», — поддержали звезду поклонники.
Кстати, недавно Эвелина Бледанс вместе с сыном Семеном ездила на родину ясновидящей Ванги. Она делилась фотографиями в своем личном блоге. Поклонники решили, что звезда пыталась вымолить себе третьего ребенка.
Публикация от Evelina Bledans (@bledans)
20 Авг 2018 в 10:46 PDT  Звездная мама с самого начала верила, что процедура ЭКО станет успешной. К слову, Эвелина Бледанс призналась, что пока даже не рассматривала суррогатное материнство. Звезда уверена, что сама сможет выносить ребенка.
Отметим, что недавно Эвелина Бледанс рассказывала, как потеряла дочь, и столкнулась с негативом в Сети. Публика не поверила артистке, посчитав историю выдуманной ради телешоу.
Популярная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс недавно в очередной раз стала героиней телевизионного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» и рассказала публике о страшной трагедии, случившейся с ней 27 лет назад.
Звезда находилась на последних сроках беременности, когда ее попытались изнасиловать; Эвелине Бледанс удалось отбиться, но полученные удары и пережитый стресс привели к тому, что ее дочь родилась мертвой. Произошла эта история в Ялте, куда знаменитость приехала отдыхать к родителям. На тот момент она была замужем за актером юмористического тележурнала «Каламбур» Юрием Стыцковским.
Публикация от Evelina Bledans (@bledans)
16 Июл 2018 в 12:47 PDT  У нас около дома был парк, там стояли красивые лавочки и фонари. Женщина, которая идет с большим, беременным животом, как правило, не может стать объектом домогательств. Но это произошло. Это помешало мне стать мамой красивой девочки. Какой-то придурок. Некие удары. Я оказалась в роддоме. Мне сказали, что ребенок родился мертвым,
— коротко описала случившееся Эвелина Бледанс.
Публика, однако, сочувствием к актрисе не прониклась: большинство поклонников сочли историю выдуманной ради пиара и телешоу. Сама Эвелина Бледанс позже ответила на негативные комментарии, отметив, что не ожидала такой реакции:
Друзья, мне так обидно за некоторые ваши комментарии вчера. За неверие в мою историю… Разве я вам когда-то врала?! Я излила душу, рассказала о боли, которую носила в себе столько лет, искусно прикрывая моим вечно-хорошим настроением…
— написала звезда на своей странице в соцсети.
Публикация от Evelina Bledans (@bledans)
21 Июн 2018 в 8:04 PDT  Напомним, в 2010 году Эвелина Бледанс вышла замуж за российского продюсера и режиссера Александра Семина. В 2012 году в семье актрисы и ее супруга родился сын Семен (ребенок появился на свет с синдромом Дауна). А в 2017 году Бледанс буквально шокировала публику, признавшись, что давно уже рассталась с мужем. От предыдущих отношений (с израильским бизнесменом Дмитрием) у Эвелины есть взрослый сын Николай.
А недавно бывший муж Эвелины Бледанс объяснил, почему не считает бедой рождение в семье ребенка с особенностями.
Публикация от Evelina Bledans (@bledans)
13 Июн 2018 в 12:04 PDT  Фото: Instagram @bledans
Letidor.ru: последние новости
Как подготовить ребенка к детскому саду, чтобы не травмировать его В Сети восхитились красотой мамы и сестры Егора Крида Рахит у детей: причины, симптомы, лечение и профилактика
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток9
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Новости партнеров
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
09:21
6 самых полезных сочетаний продуктов
Еда
12:20
Ученые назвали главную причину измен
Любовь
07:10
Как быстро набрать вес худой девушке
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение