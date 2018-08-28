СМИ сообщили о беременности 49-летней Эвелины Бледанс

Процедура ЭКО прошла успешно.

Популярная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс пока не делилась с поклонниками радостной новостью. О том, что звезда станет мамой в третий раз благодаря ЭКО, сообщили представители телеканала ТВ-3. По данным СМИ, актриса в любом случае уйдет в декретный отпуск, а значит нынешний сезон программы «Человек-невидимка», которую вела Эвелина Бледанс, станет заключительным.

Напомним, что недавно 49-летняя Эвелина Бледанс сделала ЭКО под прицелом телекамер. Звезда сама призналась, что отважилась на такую процедуру. Причем, весь процесс проходил в присутствии съемочной группы программы « Андрей Малахов . Прямой эфир». Об этом сообщал «Стар Хит». Эвелина Бледанс заявила, что хочет родить ребенка для себя. Кстати, звезда не раз говорила, что мечтает о дочке.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

23 Авг 2018 в 3:44 PDT Я верю, что смогу стать мамой в третий раз. И кто считает, что это грех, пусть первый бросит в меня камень🌞,

— откровенно заявила Эвелина Бледанс.

«Дай Бог, чтобы все получилось как Вы хотите!», «И Вы будете потрясающей мамой, которая сделает счастливым ребенка🙏🌺🙌», «Удачи вам! Я в 23 уже 2 раза делала эко и ничего. Веры уже нет. Надеюсь, что у Вас все получится!))», «Вы замечательный человек, и Бог обязательно услышит Ваши молитвы! Вы обязательно будете мамочкой дочки!все получится!👼», «Живем один раз! Рожайте Эвелина! Будем ждать вашу прекрасную девочку!», «Удачи, я очень верю, что у вас все получится! Вы — умничка, красоточка, Семик — солнышко! Счастья вам бесконечного 🙏🌞👼ждем вашего малыша», — поддержали звезду поклонники.

Кстати, недавно Эвелина Бледанс вместе с сыном Семеном ездила на родину ясновидящей Ванги. Она делилась фотографиями в своем личном блоге. Поклонники решили, что звезда пыталась вымолить себе третьего ребенка.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

20 Авг 2018 в 10:46 PDT Звездная мама с самого начала верила, что процедура ЭКО станет успешной. К слову, Эвелина Бледанс призналась, что пока даже не рассматривала суррогатное материнство. Звезда уверена, что сама сможет выносить ребенка.

Отметим, что недавно Эвелина Бледанс рассказывала, как потеряла дочь, и столкнулась с негативом в Сети. Публика не поверила артистке, посчитав историю выдуманной ради телешоу.

Популярная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс недавно в очередной раз стала героиней телевизионного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» и рассказала публике о страшной трагедии, случившейся с ней 27 лет назад.

Звезда находилась на последних сроках беременности, когда ее попытались изнасиловать; Эвелине Бледанс удалось отбиться, но полученные удары и пережитый стресс привели к тому, что ее дочь родилась мертвой. Произошла эта история в Ялте, куда знаменитость приехала отдыхать к родителям. На тот момент она была замужем за актером юмористического тележурнала «Каламбур» Юрием Стыцковским.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

16 Июл 2018 в 12:47 PDT У нас около дома был парк, там стояли красивые лавочки и фонари. Женщина, которая идет с большим, беременным животом, как правило, не может стать объектом домогательств. Но это произошло. Это помешало мне стать мамой красивой девочки. Какой-то придурок. Некие удары. Я оказалась в роддоме. Мне сказали, что ребенок родился мертвым,

— коротко описала случившееся Эвелина Бледанс.

Публика, однако, сочувствием к актрисе не прониклась: большинство поклонников сочли историю выдуманной ради пиара и телешоу. Сама Эвелина Бледанс позже ответила на негативные комментарии, отметив, что не ожидала такой реакции:

Друзья, мне так обидно за некоторые ваши комментарии вчера. За неверие в мою историю… Разве я вам когда-то врала?! Я излила душу, рассказала о боли, которую носила в себе столько лет, искусно прикрывая моим вечно-хорошим настроением…

— написала звезда на своей странице в соцсети.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

21 Июн 2018 в 8:04 PDT Напомним, в 2010 году Эвелина Бледанс вышла замуж за российского продюсера и режиссера Александра Семина . В 2012 году в семье актрисы и ее супруга родился сын Семен (ребенок появился на свет с синдромом Дауна). А в 2017 году Бледанс буквально шокировала публику, признавшись, что давно уже рассталась с мужем. От предыдущих отношений (с израильским бизнесменом Дмитрием) у Эвелины есть взрослый сын Николай.

А недавно бывший муж Эвелины Бледанс объяснил, почему не считает бедой рождение в семье ребенка с особенностями.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

13 Июн 2018 в 12:04 PDT Фото: Instagram @bledans