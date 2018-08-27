«Заговорила по-русски»: брошенную матерью в Молдове трёхлетнюю челябинку будет воспитывать тётя

Трёхлетняя малышка, которую передали в Челябинске отцу и тёте после того, как она почти год провела в приюте в Молдове, заговорила по-русски. Все необходимые документы на опеку девочки оформлены. Биологическая мать ребёнка Александра Кикла, которой осенью 2016 года региональные соцслужбы помогали вывезти дочку в Молдову, дважды бросила дочь, и власти больше не будут отслеживать её судьбу.

При встрече Полина вцепилась в новую маму и не отпускала её до вечера

— Всем миром помогали женщине воссоединиться с дочкой, оформляли документы, переживали за малышку, и всё равно она осталась без родной мамы, — напомнила уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Ирина Буторина . — Уехав с Южного Урала, Александра Кикла стала вести асоциальный образ жизни, осела где-то в Кишинёве. Когда Полину нашли брошенной на вокзале, полиция Молдовы и социальные службы безуспешно пытались разыскать маму почти год. В том числе обращались и к нам. Не объявилась женщина и тогда, когда её дочь вернули в Челябинск. В общем, больше судьбу мамы мы не отслеживаем.

Оформить документы на ребёнка помогли сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области. Сейчас девочка адаптируется в новой семье.

— Полина живёт под опекой родной тёти Светланы, — уточнила Ирина Буторина. — То, что девочку будет воспитывать именно тётя, а не папа, — совместное решение семьи. Но папа от малышки не отказался, по мере возможности участвует в её жизни. Полина в порядке, хорошо адаптировалась, сейчас навёрстывает упущенное.

Чтобы вывезти малышку из Молдовы, ей восстановили свидетельство о рождении и гражданство России, а также оформили загранпаспорт

За девочкой в Молдову ездил председатель совета Челябинской областной общественной организации ветеранов «Боевое братство» Василий Катанэ.

— Это было совместное решение наше и семьи, — объяснила Ирина Буторина. — Папа со Светланой не знают молдавского языка, и у них не было загранпаспортов, то есть возвращение Полины могло бы сильно затянуться и усложниться. А Василий Катанэ на тот момент был в рабочей поездке в Кишинёве, вот и помог — доставил девочку на Южный Урал.

— Когда приехал за Полиной, по-русски она не знала ни слова, общались с ней только на молдавском, — рассказал 74.ru Василий Катанэ. — Отличная красивая девчушка! Очень отзывчивая, в дороге ко взрослым относилась с уважением. А шустрая какая! Но доехали с ней вообще без проблем. В аэропорту показал Полине на Светлану и сказал на молдавском, что это её мама. И она сразу в аэропорту бросилась ей на шею с криком «мама!». И так больше в тот день и не отпустила — похоже, боялась опять потерять.

Опеку над девочкой оформила сестра её папы, став для Полины любящей мамой

Василий заезжает к Полине и Светлане в гости.

— Полинушка как внучка мне стала, следим теперь за её судьбой вместе с ветеранами Воздушно-десантных войск, подарками балуем. Полина по-русски начала говорить, дома маму слушается, в садике ведёт себя хорошо. А Светлана — прямо молодчина! И с девчушкой справляется, и папу понемногу подтягивает к воспитанию. Тот вроде тоже не брыкается — помогает продуктами, играет с дочкой.

По его словам, несмотря на год, проведённый в приюте, малышка недопонимает, что в свои три года уже дважды оказалась брошенной родной матерью.

— Конечно, она разумеет, что мамы с ней долго рядом не было, но сейчас мамочка появилась, любит её, в семье всё хорошо, и малышка спокойна, — добавил Василий Катанэ. — Думаю, вырастет — разберётся, что к чему, и, надеюсь, поймёт всё правильно: главное, что в итоге оказалась в любящей семье.

Мама Полины — гражданка Молдовы Александра Кикла — жила в России нелегально и, когда в очередной раз выехала за границу осенью 2016 года, вернуться уже не смогла. Полуторагодовалую дочку она тогда оставила на попечение знакомому. Тот побоялся взять ответственность за ребёнка, на которого к тому же не было документов, и привёл девочку в полицию, оттуда ее передали в больницу. Затем при содействии уполномоченного по правам ребёнка Ирины Буториной и органов опеки девочку отвезли к маме на границу России с Казахстаном. Александра Кикла с дочкой должны были улететь в Молдову, но оказалось, что их документы не соответствуют законам Казахстана. Из страны их не выпустили, пока общественники не переоформили документы, а врачи не вылечили девочку от пневмонии. То, что женщина в итоге бросила малышку на вокзале в Молдове, выяснилось спустя почти год.