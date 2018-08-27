Ещё
18-летняя петербурженка оставила двоих детей на сутки без еды
Далее:
Читайте также:
Ещё

18-летняя петербурженка оставила двоих детей на сутки без еды 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге 18-летняя мать оставила в опасности двух своих детей. Малыши находились в комнате без еды в течение суток.
Инцидент произошел 12 июня. Старшему ребенку исполнилось два года, младшему — восемь месяцев. Их крики услышали соседи по коммунальной квартире. Они сломали дверь и помогли детям. Их мать вернулась только на следующий день.
В ходе осмотра комнаты правоохранители обнаружили колюще-режущие предметы и бытовые приборы. Молодая мать даже не убрала лекарства. Теперь девушка предстанет перед судом. Детей направили на попечение к бабушке.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге крыса прогрызла дыру в полу и укусила спящего ребенка В Санкт-Петербурге нашли женщину, которая оставила малыша в подъезде Пять советов Тони Роббинса
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса50
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Психология Здоровье
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение