18-летняя петербурженка оставила двоих детей на сутки без еды

В Санкт-Петербурге 18-летняя мать оставила в опасности двух своих детей. Малыши находились в комнате без еды в течение суток.

Инцидент произошел 12 июня. Старшему ребенку исполнилось два года, младшему — восемь месяцев. Их крики услышали соседи по коммунальной квартире. Они сломали дверь и помогли детям. Их мать вернулась только на следующий день.

В ходе осмотра комнаты правоохранители обнаружили колюще-режущие предметы и бытовые приборы. Молодая мать даже не убрала лекарства. Теперь девушка предстанет перед судом. Детей направили на попечение к бабушке.