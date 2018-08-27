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Школьникам Оренбурга раздали дневники с напутствием от арестованного за коррупцию мэра
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Школьникам Оренбурга раздали дневники с напутствием от арестованного за коррупцию мэра 

ТАСС 1 час назад
Фото: ProOren
ТАСС, 27 августа. Власти Оренбурга отрицают свою причастность к распространению в школах дневников с напутствием от арестованного по подозрению в коррупции мэра Евгения Арапова. Об этом в понедельник сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Ольга Лопатинская.
"Мы в этом процессе абсолютно не участвуем", — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС. По словам Лопатинской, дневники изготавливаются за частный счет, и в администрации и в городском управлении образования нет информации о величине выпущенного тиража. Она также добавила, что дневники, в которых опубликовано напутствие Арапова, издает частный предприниматель по заказу родителей. В такие дневники в отличие от стандартных добавляют страницы со сведениями о городе, телефонами экстренных служб и обращением градоначальника.
Предприниматель Владимир Ухов, который изготовил дневники с Араповым, рассказал агентству, что отдал тираж заказчикам задолго до начала учебного года. «Мы их раздали еще в мае через директоров школ», — сказал он.
По словам Ухова, всего по заказу родителей оренбургских школьников изготовили 10,2 тыс. экземпляров, стоимость одного дневника составляет 70 рублей. Предприниматель рассказал, что дневники не поступают в свободную продажу, и считает, что проблему можно решить, не переиздавая тираж. «Я уже об этом думал… Единственное, что можно сделать [с существующим тиражом — это] вырвать страничку или заклеить ее», — сказал Ухов.
Фотографией страницы из школьного дневника, на которой опубликован снимок мэра Оренбурга Евгения Арапова и его обращение, поделился на своей странице в социальной сети один из жителей Оренбурга. В послании, в частности, говорится: «Учись ставить перед собой цели и достигать их. Желаю успехов в новом учебном году. Желаю, чтобы тобой гордились родители и школа, гордился наш любимый город».
СК РФ возбудил против мэра Оренбурга Евгения Арапова уголовное дело о получении взятки. По данным следствия, со своим заместителем Геннадием Борисовым, арестованным 10 августа по обвинению во взяточничестве, мэр получил от гендиректора компании «УКС-инвест» Александра Ершова 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости в Оренбурге. 16 августа Арапова по решению Ленинского районного суда арестовали на два месяца.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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