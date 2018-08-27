Школьникам Оренбурга раздали дневники с напутствием от арестованного за коррупцию мэра

ТАСС , 27 августа. Власти Оренбурга отрицают свою причастность к распространению в школах дневников с напутствием от арестованного по подозрению в коррупции мэра Евгения Арапова . Об этом в понедельник сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Ольга Лопатинская.

"Мы в этом процессе абсолютно не участвуем", — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС. По словам Лопатинской, дневники изготавливаются за частный счет, и в администрации и в городском управлении образования нет информации о величине выпущенного тиража. Она также добавила, что дневники, в которых опубликовано напутствие Арапова, издает частный предприниматель по заказу родителей. В такие дневники в отличие от стандартных добавляют страницы со сведениями о городе, телефонами экстренных служб и обращением градоначальника.

Предприниматель Владимир Ухов, который изготовил дневники с Араповым, рассказал агентству, что отдал тираж заказчикам задолго до начала учебного года. «Мы их раздали еще в мае через директоров школ», — сказал он.

По словам Ухова, всего по заказу родителей оренбургских школьников изготовили 10,2 тыс. экземпляров, стоимость одного дневника составляет 70 рублей. Предприниматель рассказал, что дневники не поступают в свободную продажу, и считает, что проблему можно решить, не переиздавая тираж. «Я уже об этом думал… Единственное, что можно сделать [с существующим тиражом — это] вырвать страничку или заклеить ее», — сказал Ухов.

Фотографией страницы из школьного дневника, на которой опубликован снимок мэра Оренбурга Евгения Арапова и его обращение, поделился на своей странице в социальной сети один из жителей Оренбурга. В послании, в частности, говорится: «Учись ставить перед собой цели и достигать их. Желаю успехов в новом учебном году. Желаю, чтобы тобой гордились родители и школа, гордился наш любимый город».