Как детские игрушки помогают взрослым людям развиваться и становиться лучше

Зачем нужны игрушки

Игрушки необходимы человеку с первых дней жизни. Сначала ребёнок развивает органы чувств — слушает звук погремушки, тянет голову за неваляшками. Затем учится ползать, ходить за игрушками, слушает музыку висящего над кроваткой мобиля, катает перед собой мишку на ручке. Ребёнку подходят и игрушки, соответствующие возрасту, и игрушки «на вырост». С ними он может научиться некоторым вещам раньше, чем другие дети без игрушек.

Затем игрушки нужны для игры — ребёнок строит и разрушает новые миры. Играя с куклами, примеряет на себя роль взрослого. Кормит мишек с тарелки и учится заботе и ответственности. С игрушками ребёнка можно научить понятиям «моё — чужое», научить стирать их, беречь, научить понятиям «можно — нельзя», «плохо — хорошо».

Игрушки помогают понять свои и чужие границы. Ребёнок бережёт игрушки, учится их охранять, затем учится делиться с другими ребятами. В песочницах или детских садах дети понимают, что такое общие игрушки, решают, как они будут с ними обращаться.

Зачем детские игрушки нужны взрослым

Взрослому периодически нужно прокачивать забытые навыки или осваивать новые. Кто-то после тридцати начинает развивать память, кто-то учится бережливости и начинает вести бюджет, кто-то пытается наладить взаимоотношения с другими людьми. Так или иначе взрослые делают это через игры — развивают память через специальные приложения, ведут бюджет с помощью программ, заставляющих тратить определённую сумму ежедневно, общаются в специальных сообществах, иногда даже посвящённых онлайн-играм. По сути, делают всё, чтобы научиться тому, что забыли ещё в детстве, чему учились через игры и игрушки. Фото: Kickstarter.com Почему стоит обратиться к детским игрушкам

Развивают познавательные навыки. Игрушки позволяют развивать память, мышление, воображение и другие когнитивные функции. Карточки Memo помогают с памятью, любые конструкторы — с воображением, игры типа «Пройди лабиринт» развивают мышление. Если разобрать и собрать машинку, поймёшь, как работает и ломается техника.

Помогают общаться с другими людьми. Это работает и с многопользовательскими играми, и с игрушками для одного. Если вы проведёте несколько часов за игрой в банальную детскую «ходилку» с фишками и кубиками, вы столкнётесь с тысячей конфликтов и научитесь из них выходить. Если будете в одиночестве играть в куклы, познакомитесь с монстрами в своей голове — удивитесь и сможете принять их. По крайней мере появится тема для разговора с психологом.

Учат достигать цели. У каждой игрушки есть функция и цель. Если ты играешь с мишкой, твоя цель — прокатить его на коляске или напоить чаем. Если играешь с железной дорогой, то должен довести поезд до станции. Игра помогает забыть о своих обязанностях, погрузиться в приятную рутину и нащупать простые цели.

Возвращают в детство и дают отдохнуть. Конечно, игрушки позволяют не думать ни о чём. Запустить юлу, воздушного змея, собрать пиратский корабль из Lego и забыть, что завтра к восьми часам на работу (а потом ещё на йогу и в магазин). — Детские игрушки проще найти и с ними легче начать играть. В любом магазине или даже в кладовке можно найти конструктор, кубик Рубика, пирамидки, мишку и железную дорогу. Игрушки не надо покупать в Google Play и устанавливать на компьютеры и смартфоны. В конце концов игрушку можно найти в доме друзей, у которых есть дети. Фото: Rawpixel.com Статьи по теме 9 способов повысить собственную продуктивность Геймификация: как она помогает учиться новому и доводить начатое до конца Как получить работу мечты Система, которая поможет вам достичь любой цели

Запись «Как детские игрушки помогают взрослым людям развиваться и становиться лучше» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.