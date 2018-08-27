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Рустам и Гульсина Миннихановы провели прием в честь лучших семей Татарстана
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Рустам и Гульсина Миннихановы провели прием в честь лучших семей Татарстана 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова провели торжественный прием в честь лучших семей Татарстана, сообщает пресс-служба президента РТ.
Мероприятие прошло в Пушечном дворе Казанского кремля. На прием были приглашены 50 семей со всего Татарстана — из больших и малых городов, из муниципальных районов республики.
«Крепкая семья — это основа нашей страны, основа регионов, — заявил Рустам Минниханов. — На вашем примере мы хотим показать, как надо жить дружно, любить своих детей. Надеюсь, вы и далее будете примером для своих детей, и они потом тоже подхватят эту семейную традицию».
Рустам Минниханов в ходе торжественного приема вручил медали «Ана даны — Материнская слава» многодетным мамам. Так, награды получили мать восьмерых детей из Высокогорского района Райса Ниязова, Наталья Сашина, воспитывающая пятерых детей, и мать пятерых детей из Азнакаевского района Зульфия Калистратова.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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