Полезные гаджеты для школьников

Весь материал о лучших школьных девайсах можно посвятить всего одному устройству — смартфону. Ведь в нём есть всё, что так необходимо ребёнку для учёбы: полезные приложения, доступ в интернет, развивающие игры. Кроме того, чадо всегда находится на связи, а при желании родители даже могут узнать, где в данный момент находится их сынишка или дочурка.

Однако проблема зависимости от смартфонов сейчас актуальна как никогда, и поэтому многие мамы и папы внимательно следят, чтобы ребёнок не заменял реальную жизнь виртуальной. Именно поэтому News.ru подготовил топ полезных гаджетов для школьников, в котором телефону место не нашлось.

Умные часы

Умные часы не стоит путать со смарт-браслетами и фитнес-трекерами: у двух последних значительно упрощён функционал, а вот первые могут работать вполне самостоятельно, и для них пользователям не понадобится ни смартфон, ни какое-либо другое цифровое устройство. Стоит отметить, что на рынке можно найти много подобных девайсов, которые предназначены специально для детей. Они оснащены GPS-чипом, кнопкой SOS для подачи сигнала тревоги, защитой от влаги, а также разъёмом для SIM-карт.

К тому же родители могут подобрать модель с установленным калькулятором, игровыми приложениями, диктофоном и даже камерой. Умные часы помогут школьникам, с одной стороны, не отвлекаться от учёбы, а с другой — всегда оставаться на связи, ведь в любой момент папа или мама сможет узнать местоположение ребёнка. Более того, некоторых из них благодаря наличию SIM-карты можно использовать в качестве мобильника.

3D-ручка

Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок постоянно развивался. Одни отводят его в спортивные секции или музыкальные школы, другие нанимают специальных репетиторов. При этом сами дети далеко не всегда разделяют желания взрослых, и из-за этого быстро теряют интерес к новой активности. Чтобы этого не происходило, школьника нужно чем-то завлечь, желательно превратив это в интересную игру. Как, например, это можно сделать с 3D-ручкой.

Девайс позволяет рисовать пластиком прямо в воздухе и создавать красивые трёхмерные поделки. 3D-ручка бывает двух типов: «горячая» и «холодная». Первая работает с термопластиком и нагревательными элементами, поэтому допускать к ним детей нежелательно. А вот вторая использует технологию фотополимеризации, т.е. вещество застывает на выходе под воздействием ультрафиолета. 3D-ручка станет очень полезным подарком для ребёнка, так как гаджет способствует расширению кругозора, развитию моторики рук и воображения.

Электронная книга

Как говорится, лучший подарок — книга, а в век технологического прогресса — это электронная книга. У так называемого «ридера» множество преимуществ. Во-первых, этот легкий гаджет может вмещать в себя десятки книг, а значит школьнику не придётся носить с собой кипу тяжёлой литературы. Во-вторых, электронные книги можно настроить под себя: отрегулировать подсветку, выбрать нужный шрифт, найти нужную отрывок или главу по поиску. В-третьих, чтение книг на «ридере» не сказывается пагубно на глазах. В частности, это касается девайсов с технологией e-ink (электронные чернила). При этом заряд батареи у таких книг держится на порядок дольше.

Корректор осанки

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются все школьники — неправильная осанка. Если дома за этим могут следить родители, то в школе учителя вряд ли станут тратить время учебного процесса на подобные напоминания. И здесь на помощь приходит электронный корректор осанки. Он крепится на одежде ребёнка и при неправильной позе предупредит об этом вибрацией.

Первое время ребёнку будет трудно держать правильную осанку, и поэтому родителям стоит превратить этот процесс в игру. Некоторые из датчиков имеют мобильные приложения, где пользователи могут отслеживать положения тела и узнавать такие показатели, как количество часов в день, проведённых с прямой спиной. За ежедневное увеличение этого времени взрослые могут поощрять детей какими-нибудь подарками или призами.

Убегающий будильник

Что может быть хуже для ребёнка, чем вставать в 6-7 часов утра, чтобы подготовиться к походу в школу? Фразу «Ну, мам, ещё пять минуточек» наверняка слышал каждый родитель. Эта проблема была актуальна раньше, и остаётся таковой по сей день. Однако сегодня мир технологий может предложить «лекарство» от повторного засыпания — убегающий будильник. В установленное пользователем время устройство включит звонок и начнёт в прямом смысле уезжать от сонного ребёнка. Он не сможет долго игнорировать этот звук, поэтому вскоре ему придётся встать с кровати и догнать будильник. Заодно гаджет поможет ему размяться перед тяжёлым учебным днём.