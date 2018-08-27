В РТ за новой единовременной выплатой обратились 1,3 тыс. сельских матерей

1 309 матерей, проживающих в селах, обратились за новой единовременной выплатой, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РТ.

Первой сельской мамочкой, получившей единовременную выплату, стала жительница Лаишевского района, родившая в 2018 году третьего ребенка. Всего же на данный момент за новой выплатой уже обратились 1 096 жительниц сел Татарстана, родивших первенца, и 213 женщин, в чьих семьях родился третий ребенок.

Прием заявлений продолжается.

Напомним, в конце 2017 года приняли решение о единовременной выплате всем молодым женщинам, проживающим на селе не мене трех лет и родившим ребенка после 1 января 2018 года. Так, если мама первенца не достигла 25-летнего возраста, то выплата составит 50 тысяч рублей. Если мама в возрасте до 29 лет родила третьего ребенка, то размер выплаты составит 100 тысяч рублей.

Условия назначения единовременные выплаты женщинам, постоянно проживающим в сельской местности:

рождение первого ребенка после 1 января 2018 года;наличие гражданства Российской Федерации;срок постоянного проживания в сельской местности на территории РТ на дату обращения — не менее трех лет.