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В РТ за новой единовременной выплатой обратились 1,3 тыс. сельских матерей
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В РТ за новой единовременной выплатой обратились 1,3 тыс. сельских матерей 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
1 309 матерей, проживающих в селах, обратились за новой единовременной выплатой, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РТ.
Первой сельской мамочкой, получившей единовременную выплату, стала жительница Лаишевского района, родившая в 2018 году третьего ребенка. Всего же на данный момент за новой выплатой уже обратились 1 096 жительниц сел Татарстана, родивших первенца, и 213 женщин, в чьих семьях родился третий ребенок.
Прием заявлений продолжается.
Напомним, в конце 2017 года приняли решение о единовременной выплате всем молодым женщинам, проживающим на селе не мене трех лет и родившим ребенка после 1 января 2018 года. Так, если мама первенца не достигла 25-летнего возраста, то выплата составит 50 тысяч рублей. Если мама в возрасте до 29 лет родила третьего ребенка, то размер выплаты составит 100 тысяч рублей.
Условия назначения единовременные выплаты женщинам, постоянно проживающим в сельской местности:
рождение первого ребенка после 1 января 2018 года;наличие гражданства Российской Федерации;срок постоянного проживания в сельской местности на территории РТ на дату обращения — не менее трех лет.
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