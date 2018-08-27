Мамин опыт: эта коварная розеола

В чём причина?

Весь день малыш играл и с аппетитом ел. Температуру я не сбивала, но давала побольше пить и хорошо проветривала квартиру. А между тем, к вечеру градусник показывал уже 39,1, и ребёнок буквально прилип к рукам. Мы с мужем грешили на зубы: на очереди были нижние боковые резцы. А участковый педиатр развела руками, но прописала спрей для горла, противовирусное и свечи с парацетамолом и ибупрофеном. «Попейте на всякий случай», — как вам формулировочка? Нас с мужем она не устроила, и мы ограничились жаропонижающими. Ведь по сути ни набухания дёсен, ни насморка, ни признаков боли не наблюдалось. И это, кстати, волновало больше всего! Организм моего сына боролся с чем-то неведомым, и война шла явно не на шутку.

«Ребёнок горит!»

Ночью малыш просыпался каждые 1,5-2 часа — на столько хватало действия жаропонижающих. А утром градусник показал 39,2, я поставила очередную свечку с парацетамолом, и спустя час… 40,2! Из передачи Комаровского я знала: если через 40 минут температура не упала, значит, в прямой кишке случился спазм сосудов, и лекарство не смогло всосаться! К счастью, «скорая» была у нас уже через 10 минут: «Ваш ребёнок горит — собирайтесь в больницу!».

Розеола

Первое, что предположили в стационаре, — воспалительный процесс в моче-половой системе. Но анализ показал: моча как слеза! И наша доктор вздохнула с облегчением: «Скорей всего, у вас розеола! Через пару дней должно высыпать, и поедете домой». И оказалась права! На 4-й день болезни температура упала, а малыш покрылся мелкой розовой сыпью… Что за «зверь» эта розеола? Лично я о ней никогда не слышала. Оказалось, это герпес VI (реже — VII) типа, который так и протекает: 3-4 дня — высочайшая температура, которую почти не удаётся сбить, а затем на 5-7 дней ребёнок покрывается сыпью (сначала лицо, живот, спина, а после — паховая область, руки и ноги).

К счастью, сыпь не зудит, постепенно бледнеет сама, и едва температура падает, «красивый» малыш уже полон сил и жаждет приключений. А иммунитет остаётся на всю жизнь.

«Где мы её подцепили?»