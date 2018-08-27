В Башкирии назвали самые необычные имена новорожденных

Жители Башкирии стали чаще называть своих детей редкими или необычными именами, пишет Mkset.ru со ссылкой на региональные госкомитет по делам юстиции.

Девочкам, родившимся в Башкирии, присваивали такие имена, как Арья, Захра, Имани, Кассиопея, Района, а мальчикам — Воислав, Нисо, Эльверт.

При этом жители региона стали чаще давать детям двойные имена, таки как Александра-Амалия, Али-Жан, Раслан-Амаль, Мухаммад-Язид, Марк-Ямач.

Однако список наиболее популярных в Башкирии имен остался без изменений, в него вошли Амир, Арслан, Артем, Артур, Александр, Даниил, Кирилл, Никита, Роман, Тимур, Эмиль у мальчиков, и Алиса, Амина, Дарья, Диана, Елизавета, Карина, Мария, Полина, Самира, София у девочек.

Ранее 56orb.ru сообщал, что на прошлой неделе в Оренбургской области родилось 168 детей, а популярными именами стали Богдан, Александр, Егор, Матвей, Елизавета, Мария, София, Софья.