Ещё
В Башкирии назвали самые необычные имена новорожденных
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Башкирии назвали самые необычные имена новорожденных 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Жители Башкирии стали чаще называть своих детей редкими или необычными именами, пишет Mkset.ru со ссылкой на региональные госкомитет по делам юстиции.
Девочкам, родившимся в Башкирии, присваивали такие имена, как Арья, Захра, Имани, Кассиопея, Района, а мальчикам — Воислав, Нисо, Эльверт.
При этом жители региона стали чаще давать детям двойные имена, таки как Александра-Амалия, Али-Жан, Раслан-Амаль, Мухаммад-Язид, Марк-Ямач.
Однако список наиболее популярных в Башкирии имен остался без изменений, в него вошли Амир, Арслан, Артем, Артур, Александр, Даниил, Кирилл, Никита, Роман, Тимур, Эмиль у мальчиков, и Алиса, Амина, Дарья, Диана, Елизавета, Карина, Мария, Полина, Самира, София у девочек.
Ранее 56orb.ru сообщал, что на прошлой неделе в Оренбургской области родилось 168 детей, а популярными именами стали Богдан, Александр, Егор, Матвей, Елизавета, Мария, София, Софья.
Rambler News Service: последние новости
В Оренбурге за неделю родилось 168 детей В Ростовской области с начала года в пожарах погибло 116 человек Продукты питания в России подорожали с начала года на 2,1%
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса50
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение