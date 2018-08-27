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В Советском районе Самары из окна выпал трехлетний мальчик
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В Советском районе Самары из окна выпал трехлетний мальчик 

Волга Ньюс 1 час назад
Правоохранители ведут проверку обстоятельств произошедшего. Где были родители ребенка, пока не известно. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.
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