Нужна помощь: малыш из Костромы лежит в реанимации больше двух месяцев

7-месячный костромич Артем Чирвонец срочно нуждается в нашей с вами помощи. Только общие усилия помогут этому мальчику покинуть реанимацию и отправиться домой, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Артем уже больше двух месяцев живет в реанимационном боксе. Жизнь в его маленьком хрупком теле поддерживают аппараты. Мальчик родился с редким генетическим заболеванием — спинально-мышечной атрофией. Из-за нее постепенно атрофируются все мышцы, потом останавливается сердце.

Еще ни разу мама Артема не держала своего малыша на руках, потому что его тело утыкано катетерами. Мальчик не может шевелиться, кушать и дышать. Когда он просыпается и пытается заплакать, то не слышно ни звука.

Уже месяц мы с мужем ежедневно приходим в реанимацию. Иногда на три часа, иногда на два. За все это время я ни разу не смогла взять своего ребенка на руки, обнять, укачать потому, что он весь в трубках и катетерах. Я просто, глажу его по головке и держу за ручку. Когда нам сообщили о диагнозе, я не помню ничего, кроме фразы «об этом ребенке можно забыть, заводите нового». С той минуты мне хотелось ни на мгновение не оставлять своего сына, но с таким тяжелым диагнозом мы не можем его забрать домой. У Артема уже трижды останавливалось сердце, это очень страшно…страшно не помочь своему ребенку, когда ему это будет необходимо, — рассказывает мама.

Родители Артема мечтают забрать его домой, чтобы он мог купаться, видеть свою сестру и их, выходить на улицу. Но для этого нужно купить дорогое реанимационное оборудование: портативный аппарат ИВЛ, аспиратор, мешок Амбу, и расходные материалы к нему.

Стоимость такого набора составляет 1 миллион 272 тысячи рублей.

Если вы готовы помочь Артему и его семье, можно сделать это на странице фонда имени Марины Гутерман.

Или можно отправить смс на номер 3116 с текстом MARINA 100, где 100 — сумма перевода от 10 рублей до 15 тысяч рублей.