Безопасность костромских школьников — в руках родителей

Заканчиваются каникулы, и дети, которые все лето были под присмотром вожатых или бдительных бабушек, возвращаются в город. Как сделать школьные будни безопасными для ребенка и спокойными для родителей?

Топ сервисов, чтобы не волноваться

Где сейчас ребенок, чем он занят — для дистанционного контроля существует специальный «Детский пакет» от любого мобильного оператора. К примеру, у МТС в такой пакет входит сразу несколько полезных услуг, помогающих бороться с основными родительскими страхами:

— А вдруг ребенок увидит в интернете «что-то не то»?Функция «Родительский контроль» блокирует на смартфоне ребенка весь опасный контент от «взрослых» сайтов до онлайн-казино;

— Пишу «Ты где?», а он не отвечает! — с помощью SMS-запроса родители могут посмотреть местоположение ребенка на карте. Услуга геолокацииработает на любых моделях телефонов, так что даже с самым простым кнопочным аппаратом любимое чадо не исчезнет из вашего поля зрения.

— Сейчас нажмет не туда и деньги спишутся… — сервис «Запрет контента» ограничивает звонки и SMS на платные короткие номера, грозящие обернуться огромным минусом на балансе;

— Неужели опять «на нуле»? — родители в любой момент могут дистанционно проконтролировать, сколько денег у ребенка на счете и при необходимости сразу пополнить его баланс.

Подключить сервисы можно в личном кабинете или с помощью USSD-запроса *111*1112# (запрос нужно отправлять с телефона ребенка).

В соцсети без опаски

Категорически запрещать школьнику заводить страничку ВКонтакте или профиль в Instagram — бессмысленно и никак не способствует укреплению доверительных отношений в семье. Лучше поговорить с ребенком про опасности, подстерегающие в социальных сетях, и рассказать, как их избежать. Нужно ли реагировать на оскорбления сетевых «троллей», что делать, если тебя травят в интернете, принимать ли заявки в друзья от незнакомых людей — вопросы, которые подчас ставят в тупик даже взрослых. Найти на них ответы можно вместе, посмотрев специальный урок безопасного интернета от проекта «Дети в Интернете» — совместной разработки Фонда Развития Интернет и компании МТС при поддержке Министерства связи Российской Федерации.

Интернет на пользу

Часто родители ограничивают детей во времени, проведенном за компьютером или планшетом, считая такой досуг бессмысленным. Доля истины в этом есть, но порой ребенку нужно просто дать альтернативу, показав «полезную» сторону интернета. За час, проведенный у монитора, можно собрать три урожая в «Веселом фермере» — а можно посмотреть пару видеоуроков, прокачать свои творческие способности и отправить работу на всероссийский конкурс, главным призом в котором является поездка в Москву. Такие возможности предоставляет всем российским школьникам благотворительный проект МТС «Поколение М». Любой ребенок от 6 до 18 лет может выбрать одну или несколько творческих номинаций, загрузить свои работы на сайт и ждать, когда «звездное» жюри, -в составе которого певица Полина Гагарина, мультипликатор Константин Бронзит, режиссер Борис Грачевский и другие известные деятели культуры и искусства — подведут итоги и назовут самых талантливых ребят. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.