Галина Юдашкина поделилась нежным фото с крестин младшего сына

Поклонники не смогли сдержать восхищения.

Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина 5 месяцев назад во второй раз стала мамой. С тех пор она постоянно публикует в соцсетях фотографии не только мужа и старшего сына, но и младшего. Звезда не стала долго скрывать лицо Аркадия и недавно показала его публике. А сегодня Галина Юдашкина решила вспомнить крестины и поделилась нежным снимком этого события. Заметим, что этот кадр раньше еще не появлялся в Сети.

Крестины нашего Аркадия, была такая атмосфера которую словами не описать!

— подписала кадр Галина Юдашкина.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

30 Авг 2018 в 12:44 PDT «Какая чувственная и красивая фотография❤️», «Какая волшебная фотография 💓!», «Трогательное фото❤», «Какие милые! Ангелочки!», «Как Мадонна с младенцем… И свет какой-то необыкновенный», — не смогли сдержать своего восхищения пользователи. Многие также поздравили Галину с крещением сына.

Тем не менее, напомним, что Аркадий был крещен около 3 месяцев назад. 1 июня Галина Юдашкина опубликовала другое фото с крестин, подписав его: «Вот и покрестили мы тебя, моя маленькая радость!».

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

1 Июн 2018 в 9:21 PDT Таким образом, сейчас Галина просто решила вспомнить крещение и показать еще одну очень нежную фотографию, сделанную в тот день.

Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо старшего сына Анатолия широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

5 Июл 2018 в 6:46 PDT О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет 28 марта.

Интересно, что малыш уже успел выйти в свет вместе с мамой. О том, как ребенок учится тусоваться, «Летидор» рассказывал в предыдущих публикациях.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

26 Апр 2018 в 5:25 PDT Кстати, спустя 2,5 месяца после появления на свет второго сына Галина Юдашкина дала интервью «Летидору», в котором рассказала о том, как проходила ее беременность, почему она рожала в США, а также раскрыла свои методы воспитания детей.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

26 Авг 2018 в 9:48 PDT Фото: Instagram / @gyudashkina

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