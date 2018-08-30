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Галина Юдашкина поделилась нежным фото с крестин младшего сына
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Галина Юдашкина поделилась нежным фото с крестин младшего сына 

Letidor.ru + ещё 2 27 минут назад
Фото: Letidor.ru
Поклонники не смогли сдержать восхищения.
Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина 5 месяцев назад во второй раз стала мамой. С тех пор она постоянно публикует в соцсетях фотографии не только мужа и старшего сына, но и младшего. Звезда не стала долго скрывать лицо Аркадия и недавно показала его публике. А сегодня Галина Юдашкина решила вспомнить крестины и поделилась нежным снимком этого события. Заметим, что этот кадр раньше еще не появлялся в Сети.
Крестины нашего Аркадия, была такая атмосфера которую словами не описать!
— подписала кадр Галина Юдашкина.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
30 Авг 2018 в 12:44 PDT  «Какая чувственная и красивая фотография❤️», «Какая волшебная фотография 💓!», «Трогательное фото❤», «Какие милые! Ангелочки!», «Как Мадонна с младенцем… И свет какой-то необыкновенный», — не смогли сдержать своего восхищения пользователи. Многие также поздравили Галину с крещением сына.
Тем не менее, напомним, что Аркадий был крещен около 3 месяцев назад. 1 июня Галина Юдашкина опубликовала другое фото с крестин, подписав его: «Вот и покрестили мы тебя, моя маленькая радость!».
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
1 Июн 2018 в 9:21 PDT  Таким образом, сейчас Галина просто решила вспомнить крещение и показать еще одну очень нежную фотографию, сделанную в тот день.
Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо старшего сына Анатолия широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
5 Июл 2018 в 6:46 PDT  О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет 28 марта.
Интересно, что малыш уже успел выйти в свет вместе с мамой. О том, как ребенок учится тусоваться, «Летидор» рассказывал в предыдущих публикациях.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
26 Апр 2018 в 5:25 PDT  Кстати, спустя 2,5 месяца после появления на свет второго сына Галина Юдашкина дала интервью «Летидору», в котором рассказала о том, как проходила ее беременность, почему она рожала в США, а также раскрыла свои методы воспитания детей.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
26 Авг 2018 в 9:48 PDT  Фото: Instagram / @gyudashkina
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