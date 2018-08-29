Поклонники обсуждают поразительное сходство младшего сына Галины Юдашкиной с дедушкой

Маленький Аркадий — копия звездного дедушки Валентина Юдашкина

Дочь известного кутюрье Галина Юдашкина поделилась с подписчиками милым фото своего младшего сына Аркадия.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

28 Авг 2018 в 11:42 PDT А вот и мое утро, отправили Толю в садик, а Аркаша помогает собираться на работу!

— подписала снимок звездная мама.

«Ой, как на дедушку Валю похож)))», «Вылитый дед! Ну надо ж так», «Парень очаровательный, копия вы и Валентин!», «Мне кажется, что Аркадий похож на вашего папу)) Может, и талантом пойдет в знаменитого дедушку», — пишут восхищенные поклонники в Instagram.

Кстати, Галина Юдашкина недавно перестала скрывать лицо младшего сына. Долгое время звездная мама не показывала лицо малыша, однако для журнальной фотосессии сделала исключение. Один из кадров Галина продемонстрировала у себя в микроблоге.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

21 Авг 2018 в 12:32 PDT Напомним, что дочь Валентина и Марины Юдашкиных Галина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего старшего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

10 Май 2018 в 5:13 PDT О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет 28 марта.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

11 Апр 2018 в 7:05 PDT Галина Юдашкина рассказывала в интервью «Летидору», почему они с мужем не откладывали рождение второго ребенка. Звездная мама также поделилась, что пока не наблюдает ревности старшего сына к младшему. Наоборот, Анатолий часто обнимает и целует Аркадия.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

21 Май 2018 в 2:16 PDT Думаю, во многом такое отношение у него еще и потому, что сейчас мы Толе уделяем столько же внимания, сколько и до рождения Аркаши,

— рассказала Галина Юдашкина.

А недавно звездная мама похвасталась успехами своего старшего сына. Анатолию всего 2,5 года, а он уже знает и понимает два языка — русский и английский. Галина Юдашкина показала видео, где папа мальчика спрашивает у сына, как прошел день. Поклонники поразились, что маленький ребенок так хорошо говорит по-английски.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

20 Авг 2018 в 8:23 PDT Моя любовь рассказывает как в саду прошел день, Толя говорит на русском тоже, но садик американский, поэтому основной язык там английский. С сентября Толя будет изучать еще один язык,

— поделилась Галина Юдашкина.

«Тааак красиво говорит✌️ А я хотела, чтоб моя внучка (в штатах она растет) сразу начала говорить на двух языках. Но пока только понимает русский. И улыбается мне по видеосвязи», «Обожаю детей, которые говорят так красиво на английском. Они всегда такие милашки», «Какой умничка!», «Какая у вас замечательная семья, так приятно смотреть 😍», «Такой сладенький! Какие вы молодцы, что с малых лет он носитель двух языков 👍👍👍», «Боже, какой хорошенький 😘😘😘», — восхитились подписчики в Instagram.

Фото: Instagram @gyudashkina