Маугли и Красава. Какими необычными именами воронежцы назвали детей летом 2018 года 

Фантазия родителей стала богаче. Жители Воронежской области всё больше удивляют именами, которые они дают своим детям при рождении. Как необычно называли малышей летом 2018 года, корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в региональном управлении ЗАГС в понедельник, 27 августа. С июня по август в регионе появились новорожденные мальчики с именами Маугли, Цезарь, Любомир, Лазарь, Ясинджон, Элвин и Иоанн. Девочки же получали такие необычные имена, как Красава, Мадонна, Аврора, Армянка, Эванджелина, Милослава и Адель. Весной в список самых необычных имён для мальчиков попали Добрыня, Джордж, Август и Одисей, для девочек — Брильянта, Вераслава, Лика и Россия. Кстати некоторые вышеназванные имена уже попадали в воронежский список самых необычных в прошлом году. Тогда в регионе родились по две Мадонны и Адели и три Иоанна. А два года назад в Воронежской области на свет появились Пересвет, Ладимир, Виктор-Энрике, Егорий, Цезарь-Антуан и Спартак, а также Дениз-Диана, Палина, Каклик, Лиса, Славяна, Хрусталина и Элисабед. Кроме того, в 2016 году в Воронежской области появился Сталин — именно на это имя 16-летний юноша поменял своё собственное, данное родителями после рождения. Дарья Крымова