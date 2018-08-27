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Маугли и Красава. Какими необычными именами воронежцы назвали детей летом 2018 года
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Маугли и Красава. Какими необычными именами воронежцы назвали детей летом 2018 года 

Вести Воронеж 37 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Фантазия родителей стала богаче. Жители Воронежской области всё больше удивляют именами, которые они дают своим детям при рождении. Как необычно называли малышей летом 2018 года, корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в региональном управлении ЗАГС в понедельник, 27 августа. С июня по август в регионе появились новорожденные мальчики с именами Маугли, Цезарь, Любомир, Лазарь, Ясинджон, Элвин и Иоанн. Девочки же получали такие необычные имена, как Красава, Мадонна, Аврора, Армянка, Эванджелина, Милослава и Адель. Весной в список самых необычных имён для мальчиков попали Добрыня, Джордж, Август и Одисей, для девочек — Брильянта, Вераслава, Лика и Россия. Кстати некоторые вышеназванные имена уже попадали в воронежский список самых необычных в прошлом году. Тогда в регионе родились по две Мадонны и Адели и три Иоанна. А два года назад в Воронежской области на свет появились Пересвет, Ладимир, Виктор-Энрике, Егорий, Цезарь-Антуан и Спартак, а также Дениз-Диана, Палина, Каклик, Лиса, Славяна, Хрусталина и Элисабед. Кроме того, в 2016 году в Воронежской области появился Сталин — именно на это имя 16-летний юноша поменял своё собственное, данное родителями после рождения. Дарья Крымова
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