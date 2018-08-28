Потерявшихся детей на велосипедах вернули домой в Челябинске

Сотрудники Росгвардии в Челябинске разыскали двоих детей, которые отправились кататься на велосипедах и долго не возвращались домой, сообщают в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл 27 августа в Центральном районе города. По словам родителей, братья 11-ти и шести лет около часа дня уехали со двора на улице Смирных и не вернулись к вечеру. Родственники сначала сами пытались разыскать детей, а затем обратились в полицию.

Сообщение о пропаже мальчиков сотрудники Росгвардии получили около 18:30, а уже через полчаса заметили похожих по приметам детей во дворе на соседней улице Татьяничевой.

«В ходе беседы мальчики назвали свои имена и фамилии, а также рассказали стражам порядка, что играли и катались на территории городского бора, вблизи Каменного карьера. Дождавшись приезда взволнованных родителей и сотрудников полиции, экипаж группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ продолжил нести службу», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее волонтёры в Магнитогорске разыскивали девочку, которая не вернулась домой.